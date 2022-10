Emergono nuove indiscrezioni sulla fine della quasi decennale storia d’amore tra Valentina Ferragni e Luca Vezil.

L’ex coppia ha annunciato la fine della relazione attraverso un post condiviso da entrambi su Instagram, nel quale chiedevano ai follower di comprendere e rispettare questa soffertissima decisione. Sono in tanti a chiedersi quali siano stati motivi che abbiano portato alla rottura tra la Ferragni Jr e il 31enne genovese, ma restano tutt’ora ignoti.

Secondo la giornalista Claudia Cabrini, Valentina avrebbe perso la testa per Alvaro De Juana, giovane attore spagnolo noto in Italia per il ruolo nella serie Netflix, Elite. La scintilla sarebbe scoccata la scorsa estate ad Ibiza, ed in seguito in due si sarebbero rincontrati a Capri. D’altro canto, la sorella di Chiara Ferragni ha prontamente smentito queste voci, ribadendo di essere single e che si tratta esclusivamente di notizie prive di fondamento. A quanto pare, infatti, De Juana sta frequentando l’istruttrice di pole dance di Valentina.

Valentina Ferragni, tradimento da parte di Luca Vezil?

Nel frattempo, il settimanale Chi ha rivelato che la storia tra i cosiddetti Vezagni sarebbe giunta al capolinea a causa di un possibile tradimento da parte di lui. Vezil lavora all’estero, alle Canarie, ed è proprio durante il suo soggiorno in Spagna che sarebbe avvenuto il tradimento. E’ bene sottolineare che si tratta solo di voci, e che ad oggi non ci sono conferme al riguardo.