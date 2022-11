Valentina Ferragni sembra aver voltato definitivamente pagina dopo la fine della relazione con Luca Vezil. O forse no.

L’influencer e il 31enne genovese si sono detti addio dopo una storia d’amore durata quasi dieci anni: un fulmine a ciel sereno per i fan dei cosiddetti Vezagni, che si erano particolarmente affezionati alla coppia e speravano in un lieto fine.

Intanto, domenica 6 novembre, c’è stata una rimpatriata del clan Ferragni a Cremona. Dalla mamma Marina Di Guardo al papà Marco, passando per le sorelle Chiara e Francesca. Presente anche Nuccia, la tata che si occupava delle tre sorelle quando erano bambine.

Valentina Ferragni, frecciatina a Luca Vezil?

A fine giornata, rientrata presso il suo appartamento di Milano, Valentina ha deciso di concedersi una serata di relax: divano, pizza e tv. A documentarlo è lei stessa attraverso un Ig story. Ma c’è un dettaglio che non è sfuggito all’occhio attento dei suoi 4,5 milioni di follower: la Ferragni Jr ha deciso di guardare su Netflix il film “Un marito fedele”. Si tratta di un messaggio diretto al suo ex?

Facciamo un passo indietro. Dopo l’indiscrezione relativa ad una possibile liason della sorella di Chiara Ferragni con l’attore spagnolo Alvaro De Juana, poi smentita dalla stessa Valentina, il settimanale Chi ha rivelato che la storia con Luca sarebbe giunta al capolinea a causa di un possibile tradimento da parte di lui, avvenuto mentre quest’ultimo si trovava all’estero per lavoro.

In conseguenza di ciò, molti fan hanno interpretato la story condivisa dall’influencer come una frecciatina rivolta al suo ex fidanzato. E’ un’ipotesi percorribile? Difficile a dirsi, anche perché la rottura tra i due sembra essere avvenuta in maniera cordiale.