Infuria la polemica tra Luca Vezil, ex storico fidanzato di Valentina Ferragni, e la nota influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano.

Ma prima di approfondire la vicenda facciamo un passo indietro. L’igienista dentale ligure e l’influencer si sono detti addio lo scorso ottobre dopo una relazione durata quasi dieci anni. L’ex coppia annunciò la fine della storia d’amore con una sorta di comunicato congiunto su Instagram, nel quale chiedevano ai follower di “comprendere e rispettare una decisione tanto sofferta”.

Valentina Ferragni e Luca Vezil, l'addio dopo quasi 10 anni

In seguito, furono avanzate diverse ipotesi sui motivi della rottura tra Luca e Valentina: alcuni rumors parlavano di un possibile tradimento da parte di lui avvenuto alle Canarie, dove si trovava per lavoro; altri ancora di una nuova liaison della Ferragni Jr con l’attore spagnolo Alvaro De Juana quando era ancora fidanzata con Vezil. Entrambe le voci, però, furono smentite dai diretti interessati. Luca decise di fare chiarezza una volta per tutte raccontando come si erano svolti i fatti: “Quando sono stato lasciato ho accettato di rispettare non solo la decisione della mia ex compagna ma anche la sua volontà di non rendere pubblici i dettagli della stessa”. Ma c’è dell’altro: durante la notte di Halloween, Vezil venne “sorpreso” dal settimanale Chi per le strade di Milano in compagnia di una misteriosa ragazza. La rivista diretta da Alfonso Signorini ipotizzò che si trattasse della sua nuova fiamma, ma l’igienista dentale, anche in quel caso, smentì categoricamente, sottolineando che si trattava esclusivamente di un’amica: “Siamo usciti a fumare una sigaretta (io non fumo) con questa ragazza ed altri amici, ma le foto fatte ad hoc funzionano meglio, giusto?”, disse Vezil commentando il post pubblicato dalla pagina Instagram The Pipol Gossip.

Luca Vezil, infuria la polemica con l'esperta di gossip

Questione archiviata, dunque? Beh, a quanto pare no. E adesso veniamo alla stretta attualità. Alcune seguaci dell’influencer ed esperta di gossip, Deianira Marzano, le hanno inviato alcune foto di Luca Vezil al concerto di Max Pezzali al Mediolanum Forum di Milano. Fin qui tutto normale, se non fosse che la follower di Deianira e autrice dello scatto, ha fatto notare che l’ex della Ferragni era in compagnia della stessa ragazza con la quale è stata paparazzato da Chi Magazine nella notte di Halloween. Ma anche in questo caso, Vezil ha smentito, dicendo che si trattava della ragazza di uno dei suoi migliori amici, nonché una delle sue migliori amiche, “quindi sono abbastanza certo che non sia interessata a me. Mannaggia”, ha scritto in una Ig Story.

“Che peccato. C’è chi parla di te senza sapere nulla, ma appena li sbugiardi si chiudono a riccio”, dice Luca rivolgendosi a Deianira Marzano. “Come ho detto, il gossip non fa parte della mia persona, ma visto che c’è chi ha intenzione di fare il mio nome, dovrò difendermi nelle dovute sedi”.

Luca, ricondividendo gli scatti postati dalla Marzano che gli sono stati girati dai suoi follower, ha poi concluso: “Raga, mi state mandando le stories e sto volando più ora che con sette aerei che ho preso negli scorsi cinque giorni. Raga, davvero, grazie. Ma per me (per ora) è chiusa qui, non è la sede giusta per parlarne. Poi, parlare con chi? Con chi non sa nemmeno dove sia l’Arabia Saudita? E dai su!”.

Non è tardata ad arrivare la replica di Deianira: “Questo vuole solo notorietà e si impappina nelle sue stesse bugie. Il caso è chiuso”.