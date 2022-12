La liaison tra Antonino Spinalbese ed Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello Vip sembra ormai appartenere al passato. Nonostante tra i due vipponi sia scoppiata una rovente passione, culminata nei “fuochi d’artificio” sotto le coperte, il loro rapporto è ormai logoro, e chi sperava che tra i due potesse nascere una travolgente storia d’amore, dovrà rassegnarsi.

Nei pensieri dell’ex di Belén Rodriguez sembra esserci un’altra donna. La stessa con la quale era nata un’intesa durante i primi giorni di permanenza tra le mura del bunker di Cinecittà. Stiamo parlando di Ginevra Lamborghini.

Antonino ha confessato di nutrire un certo interesse nei confronti della sorella di Elettra, nonostante l’approccio, anche intimo, con Oriana Marzoli.

Spinalbese esce allo scoperto: "Con Ginevra la maggiore affinità"

“Certo che Oriana mi piace ancora esteticamente, però non siamo andati oltre a quello. Mi sono accorto dopo con quello che ha detto quando stavo male per mia figlia che lei non è la donna per me. Con lei abbiamo parlato solo di cose superficiali. Giaele è diversa, con lei parlavo per ore e di tutto. Però con Ginevra era diverso, lei era quella più affine tra tutte, ma non c’è stato il tempo per capire. Cioè, io credo che se fossimo stati io e lei qui due mesi venivano giù gli elicotteri, altro che striscioni degli aerei. Io voglio ringraziare tutta la gente che mi vuole fidanzato con Ginevra”.