Grande Fratello: tra Luciano Punzo e Sarah Altobello c’è qualcosa di più che una semplice amicizia?

Nella casa del Grande Fratello Vip ci sono sempre tante dinamiche tra i concorrenti che catturano l’attenzione dei telespettatori. Nascono nuovi amori e nuove amicizie, ma ci sono anche tanti litigi.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono una coppia a tutti gli effetti. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono baciati, ma possono considerarsi una vera coppia?

Intanto, sembra stia nascendo un nuovo amore all’interno della casa di Grande Fratello. I due protagonisti sono Luciano Punzo e Sarah Altobello.

I due sono andati in bagno insieme, e i telespettatori divertiti si stanno chiedendo se tra loro ci sia del tenero. Luciano è noto al pubblico per essere stato un tentatore dell’ultima edizione andata in onda di Temptation Island. E’ riuscito a conquistare il cuore di una delle fidanzate, Emanuela Carrero, al punto tale che i due sono andati via dal villaggio insieme mano nella mano. Adesso da qualche settimana si sta mettendo alla prova nel reality più noto della Mediaset.

Sarah, invece, secondo il parere di opinionisti e pubblico televisivo, ha portato aria di allegria tra le mura della casa. Regala sorrisi non solo ai compagni d’avventura, ma anche a coloro che la seguono attraverso il piccolo schermo.

Luciano e Sarah insieme in bagno a fare i loro bisognini

Qualcuno ha notato un certo feeling tra Sarah e Luciano. Non a caso i due trascorrono tanto tempo l’uno accanto all’altra. L’altro giorno sono andati in bagno insieme.

“Una volta ho fatto pipì con Sarah. Non si può in due in bagno? Perché non si può? Io mi stavo facendo la pipì sotto, Sarah altrettanto, e le ho detto di andare a farla insieme. Lei l’ha fatta nel bidet e io nel bagno. Che scena. Io in piedi e lei seduta”. Queste le parole di Luciano.

Anche Oriana Marzoli in settimana ha cercato di condividere il bagno con Antonino Spinalbese, ma sono subito stati ripresi dagli autori del programma. Per questo motivo il pubblico si sta ponendo delle domande. Visto che il regolamento prevede che i vipponi non possono stare negli angoli della casa privi di telecamere, e dato che Luciano e Sarah hanno violato questo regolamento, subiranno una punizione?