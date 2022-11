La love story tra Luca e Soraia è nata lo scorso maggio all'interno dello studio di Uomini e Donne.

I due stanno insieme da poco tempo ma l'ex tronista ha più volte ripetuto al Grande Fratello Vip di essere profondamente innamorato della sua fidanzata, tanto da voler mettere su famiglia con lei.

I due hanno avuto modo di vedersi in diverse occasioni durante le puntate serali del reality show.

Soraia ha fatto delle sorprese al suo fidanzato e lo ha rassicurato, chiedendogli di non mollare la presa e portare avanti il suo percorso nella Casa di Cinecittà, malgrado le mille difficoltà che sta riscontrando.

Il gossip che potrebbe destabilizzare la coppia Luca-Soraia

Adesso, però, arriva un gossip che potrebbe destabilizzare sicuramente Luca. Lo scoop è riportato da Deianira Marzano sul suo account Instagram. L'esperta di gossip ha pubblicato una segnalazione legata proprio alla fidanzata di Luca Salatino, la quale sarebbe stata beccata in compagnia di un altro uomo. "Ieri Soraia è entrata in un bar dove mi trovavo e ha acquistato un pacchetto di gomme, l'ho seguita con lo sguardo fuori e in auto c'era un ragazzo. Sono stati qualche minuto in auto, poi sono andati via. Lei aveva una felpa color glicine, leggins e stivali alti al ginocchio, non ho potuto fare foto perché il tipo guardava tutto il tempo verso il bar, era parcheggiato lì davanti", ha raccontato la ragazza della segnalazione.

Un retroscena non è passato inosservato tra i tantissimi fan e spettatori del Grande Fratello Vip, soprattutto dopo che nelle ultime settimane l'ex tronista ha ammesso più volte di stare male e di sentire forte la mancanza della sua fidanzata. Luca ha avuto dei veri e propri momenti di crisi all'interno della Casa di Cinecittà, tanto da pensare anche di abbandonare il gioco definitivamente e ritirarsi dalla trasmissione per poter continuare la sua favola d'amore al fianco di Soraia.

A questo punto in molti si chiedono se Alfonso Signorini, nel corso della prossima puntata serale del reality show, in onda lunedì 28 novembre su Canale 5, metterà al corrente Luca Salatino di tale situazione.