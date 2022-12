Sta per abbattersi uno tsunami sul Grande Fratello Vip. Lo scenario che stravolgerà il reality show non riguarda questa edizione, che terminerà il prossimo aprile, bensì quella dell’anno prossimo.

L’Investigatore social ed esperto di gossip, Alessandro Rosica, molto addentro alle vicende del Biscione, ha svelato che a partire dall’edizione 2023, Alfonso Signorini non sarà più il conduttore dell’amatissimo programma in onda su Canale 5. Ma non solo. La rivoluzione dovrebbe riguardare anche gli opinionisti, quindi out Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

La notizia, se confermata, avrebbe del clamoroso. Alfonso Signorini è divenuto nel corso degli anni una figura apicale del reality show: prima come opinionista, dal 2016 al 2018, quando alla conduzione c’era Ilary Blasi, e poi come timoniere, dal 2020 ad oggi. L’addio del direttore di Chi segnerebbe un deciso cambio di direzione da parte dei vertici Mediaset, che a questo punto avranno l’arduo compito di trovare un sostituto all’altezza.

Nel corso delle ultime tre edizioni sotto la guida di Signorini, il Grande Fratello Vip ha spiccato il volo. Gli ascolti sono sempre stati in crescita, e il reality si è confermato come uno dei programmi del prime time più guardati. Evidentemente, a Cologno Monzese hanno intenzione di voltare pagina, e a questo punto è inevitabile che scatti il toto-conduttore: chi condurrà l'ottava edizione del GF Vip?