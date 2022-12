Nikita Pelizon, dal momento in cui Luca Onestini ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, non ha mai nascosto di nutrire un forte interesse nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Alcuni giorni fa, durante una conversazione tra i due vipponi, Onestini era stato piuttosto chiaro: “Per me puoi baciare o fare il gioco della bottiglia e anche massaggiare qualcuno. Se ti vedo come un’amica? Sì ad oggi per me sei un’amica. Non ci stiamo frequentando, puoi passare 24 ore con un altro ragazzo non mi darebbe fastidio”.

Parole che la modella triestina avrebbe volentieri fatto a meno di sentire, visto che appare sempre più evidente il suo coinvolgimento nei confronti dell’ex di Soleil Sorge. La sua reazione alle frasi pronunciate da Onestini è stata inequivocabile: si è dileguata nella vasca da bagno ed è scoppiata in lacrime.

Ecco il suo sfogo riportato da The Pipol TV.

“Dalle attenzioni che Luca mi dava avevo capito altro e quindi niente, ho capito male. Adesso devo fare lo switch, ma ovviamente non riesco da un giorno all’altro. A me dispiace. Perché a me diceva che dovevo dargli sempre la buonanotte e quando non gliela davo mi faceva capire che c’era rimasto male. Insomma, mi mandava dei feedback che io percepivo come interesse. In realtà mi ha detto che stava semplicemente scherzando e che io gli tiro fuori questo suo lato scherzoso. Mi ha anche detto che in futuro le cose potrebbero cambiare, ma io sono dell’idea che se ti piace una persona le cose le capisci subito. Non occorre del tempo per capirlo. Quindi niente, me la faccio passare”.