Sarà un weekend imperdibile per gli amanti della tv generalista. Silvia Toffanin ha calato il poker d’assi: sabato 3 dicembre, alle ore 14,05, ospiterà nel salotto di Verissimo Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, i due ex gieffini che hanno annunciato due giorni fa di aspettare un bambino. Ma non solo.

Infatti, sarà la volta anche di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, la nuova coppia nata a Uomini e Donne, che ha deciso di lasciare il dating show condotto da Maria De Filippi per vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.

I due si sono conosciuti nello storico programma del day time di Canale 5 a febbraio 2022, e si sono piaciuti subito. Ma Ida all’epoca non aveva ancora chiuso definitivamente la sua relazione con Riccardo Guarnieri. A fine settembre, la dama bresciana e il cavaliere salernitano si sono riavvicinati, e a fine novembre hanno deciso di vivere il loro amore lontano dal programma. “Ogni volta che mi guardi nasco nei tuoi occhi”, ha scritto Ida sui social, pubblicando la prima foto di coppia. “Si chiama complicità ed è la capacità di guardarsi senza dover aggiungere altro”, ha commentato Alessandro, che ha pubblicato alcuni scatti con la sua nuova compagna.

L’appuntamento è fissato per domenica 4 dicembre, alle ore 16, su Canale 5.