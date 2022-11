Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno scelto di vivere la loro relazione lontano dalle telecamere di Uomini e Donne. La nuova coppia vuole dimostrare di fare sul serio, e ha come obiettivo quello di lasciarsi alle spalle la lunga scia di polemiche che ha accompagnato la conoscenza nello studio de dating show condotto da Maria De Filippi.

Sebbene la dama e il cavaliere stiano dimostrando con i fatti la veridicità della loro storia d’amore, c’è ancora chi sostiene che si tratta di un bluff.

Roberta Di Padua, storica antagonista della Platano, ritiene che la nuova coppia stia fingendo. Alessandro, dopo aver confessato di voler interrompere la conoscenza con Roberta perché innamorato di Ida, ha dovuto fare i conti con l’ira della dama di Cassino, la quale era piuttosto certa che potessi esserci un futuro con Vicinanza.

Roberta Di Padua al Veleno su Ida e Alessandro

All’inizio quasi tutti hanno ritenuto legittima la frustrazione di Roberta, ma adesso la dama ha come unico obiettivo quello di ferire la Platano, con la quale è sempre stata in competizione. Dopo l’uscita di scena di Ida e Alessandro, la Di Padua ha commentato la decisione al magazine ufficiale di Uomini e Donne: “Sinceramente mi aspettavo che Alessandro e Ida uscissero insieme dal programma a breve, ma penso che la loro scelta di andare via sia stata quasi obbligata. Credo che fosse la loro unica via di uscita. Ida non poteva più prendere tempo, e Alessandro si era dichiarato innamorato: per lui rimanere nello studio non sarebbe stato credibile. Non mi ha fatto male vederli andare via insieme: ho trovato questa scelta poco emozionante, non si sono neanche dichiarati innamorati in quel momento. Alessandro lo ha fatto ma tempo prima, non lì per lì”. Secondo Roberta, dunque, la dama e il cavaliere avrebbero lasciato il programma per rendere credibile la loro relazione.

"Ida e Alessandro? Non credo rimarranno insieme"

La dama laziale è un fiume in piena, e a differenza di Riccardo Guarnieri, che ha rifiutato di commentare l’uscita di scena della Platano, lei ha continuato a mandare frecciata alla sua storica rivale. “A proposito di Alessandro, lui mi è sembrato anche spiazzato da quello che stava accadendo. Ida, invece, mi è parsa che abbia preso questa decisione anche un po’ per farmi dispetto, per dimostrare che alla fine gli uomini scelgono lei. Ed è stato un dispetto anche nei confronti di Riccardo che era presente: tutti quei baci che Ida e Alessandro si sono dati erano molto scenografici e anche di cattivo gusto. Ho trovato tutto esagerato, non credo rimarranno insieme”.