Riccardo Guarnieri sembra essersi finalmente convinto a voltare pagina dopo la tormentata storia con Ida Platano. La dama bresciana ha lasciato Uomini e Donne insieme ad Alessandro Vicinanza, pronta a vivere la storia d’amore lontano dalle telecamere.

RIccardo Guarnieri ha voltato pagina?

Il cavaliere tarantino è uscito con Gloria Nicoletti, ed i due si sono trovati piuttosto bene. La dama romana, avendo deciso di ignorare la reazione di Guarnieri all’addio della Platano, ha raccontato di essersi commossa con Riccardo, e lui si è sentito ascoltato e compreso come non accadeva da tempo.

In studio, però, c’è chi nutre una certa diffidenza riguardo questa nuova conoscenza, dal momento che Riccardo sembra essere ancora molto preso da Ida. Ma il cavaliere pugliese e Gloria hanno ignorato le polemiche e sono convinti di voler proseguire la conoscenza.

Daniela Manganaro, invece, non sembra trovare pace. La sua frequentazione con Walter, nonostante nutrisse per il cavaliere un forte interesse, si è conclusa anzitempo. Gianni Sperti e Tina Cipollari non credono alla versione fornita da Daniela, che ogni volta trova qualche insormontabile ostacolo con gli uomini che frequenta. Sperti è arrivato persino ad accusare la dama di aver finto di piangere. Daniela ci è rimasta malissimo per le accuse dell’opinionista e per l’epilogo della conoscenza con Walter.

Capitolo Alessandro S. Avevamo lasciato il cavaliere discutere con Eleonora, dopo che quest’ultima aveva palesato di non provare per lui sufficiente attrazione fisica. La dama, però, ha dichiarato di aver sentito la mancanza di Alessandro dato che lui ha iniziato ad ignorarla. Il cavaliere svela di aver scelto di uscire a cena con Eleonora, nonostante abbia ammesso di non averne sentito la mancanza.