A cura di Annalisa Accardo

Come già annunciato dal nostro sito, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno annunciato di voler lasciare Uomini e Donne per iniziare a vivere la propria storia d’amore lontano dal dating show condotto da Maria De Filippi. A quanto pare, il sentimento che c’è tra i due ha prevalso, e così hanno deciso di dire addio allo storico programma di Canale 5 per proseguire nella loro avventura lontano dalle telecamere. Tina Cipollari: "Non durano neanche venti giorni" Ma c’è già chi non intravede un futuro per Ida e Alessandro. Si tratta di Tina Cipollari, che non ha nascosto di nutrire forti dubbi sulla nuova coppia: “Nel giro di venti giorni si lasciano, sentite a me. E’ una cosa troppo affrettata, è un fuoco di paglia… Fino a qualche giorno fa lei aveva dei dubbi”, sentenzia l’opinionista, prima di lasciare lo studio dopo l’ennesima lite con Gianni Sperti. “E poi vedrete se non ho ragione io. Il tempo è galantuomo!” chiosa la Cipollari. La reazione di Riccardo Guarnieri

Ida e Alessandro hanno lasciato lo studio tra gli applausi del pubblico, ma ci sono anche tantissimi musi lunghi. In ogni caso, la Platano e Vicinanza saranno nuovamente a Uomini e Donne, ma questa volta in qualità di ospiti.

Non ci resta che fare alla nuova coppia un grosso in bocca al lupo, perché di certo il percorso non sarà privo di ostacoli. E c’è già chi è pronto ad analizzare ogni loro passo.