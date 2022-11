Uomini e Donne: Roberta Di Padua fuori. Spunta Alessandro Vicinanza.

Arrivano nuove anticipazioni dal trono over di Uomini e Donne. Gli equilibri che si sono creati all’interno del programma tra i vari protagonisti sembrano che stiano per crollare. In primis, dall’ultima registrazione del dating show, e dalle relative anticipazioni, viene fuori che Ida Platano e Alessandro Vicinanza non ci sono più, essendo usciti insieme come coppia, anche se la puntata in questione deve ancora andare in onda. Dunque, anche per Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua è cominciato un periodo più sereno.

Per quanto riguarda, invece, il trono classico, Federico Nicotera e Maria De Filippi sono rimasti delusi dal comportamento di Carola Carpanelli. Il trono over di Uomini e Donne non è più lo stesso senza Ida Platano e Alessandro Vicinanza: molte discussioni inutili vengono evitate, e Riccardo Guarnieri si sta dedicando alla conoscenza approfondita della dama Gloria Nicoletti, anche se con scarsi risultati, e al rapporto di amicizia con Roberta Di Padua, con la quale ha fatto pace e che sembra stimare molto.

Uomini e Donne, addio a Roberta Di Padua?

E proprio Roberta Di Padua, tuttavia, sembra essere stata un po’ dimenticata dagli autori. Nell’ultima registrazione non era presente, e c’è chi teme che possa non presentarsi più a Uomini e Donne, visto che non ci sono pretendenti per lei, né uomini del parterre che vorrebbero frequentarla. Secondo voci del web, sembra che in realtà Roberta non partecipi più al programma perché non ha affatto dimenticato Alessandro Vicinanza, con il quale aveva iniziato una frequentazione terminata per l’interesse del cavaliere per Ida Platano.

Le ultime sul trono classico

Sul fronte trono classico, invece, Carola Carpanelli, si è mostrata abbastanza insensibile verso le immagini che mostravano l’esterna di Federico con Alice Barisciano, alla quale Nicotera ha raccontato il suo triste passato di bambino senza un padre su cui fare affidamento. Carola si è mostrata quasi indifferente a questo racconto, tanto da irritare la stessa Maria De Filippi dalla quale ha ricevuto un aspro rimprovero.