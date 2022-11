Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri infiamma il web. La reazione di Ida.

Tra qualche giorno assisteremo all’addio tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La bella dama, infatti, ha deciso di lasciare il programma con il suo nuovo cavaliere Alessandro Vicinanza.

A pochi giorni da questa decisione, sul web sta circolando la notizia che tra i due già sia tutto finito. Alessandro, infatti, è stato paparazzato con un’altra giovane donna. In attesa che tutto questo venga smentito o confermato, e dopo la reazione di Riccardo Guarnieri nell’apprendere che la sua Ida ha scelto un altro uomo, è spuntato in rete un video dello stesso Guarnieri che lascia tutti senza parole.

L'addio definitivo tra Ida a Riccardo ha lasciato l’amaro in bocca a molti telespettatori di Uomini e Donne, che si aspettavano un epilogo diverso. La dama, invece, ha lasciato il dating show di Canale 5 con Alessandro. La Platano ha dimostrato di volersi lasciare alle spalle anche il passato tormentato che l'ha vista protagonista al fianco di Riccardo Guarnieri. I due sono stati al centro di una lunga storia d'amore che, alla fine, non ha mai dato i frutti sperati. E così i due protagonisti del trono over hanno scelto di dirsi addio.

Riccardo Guarnieri in perfetta forma: il video incendia il web

Un duro colpo per Riccardo, che durante la registrazione in cui Ida ha comunicato che sarebbe andata via, ha preferito restare in silenzio. A distanza di un po' di giorni, Guarnieri è tornato a mostrarsi sui social e non è passato inosservato il video del suo allenamento in palestra. Il cavaliere tarantino ha dato il meglio di sé, mostrandosi in piena forma e pubblicando un filmato di una sessione di esercizi in cui si nota il suo corpo curato.

Sembra che Riccardo abbia ripreso in mano le redini della sua vita, e anche dalle ultime registrazioni di Uomini e Donne è emerso che il cavaliere pugliese ha deciso di tornare a frequentare la dama Gloria, con cui sembra aver trascorso una notte di passione.

Intanto, Ida, sul suo profilo Instagram, si mostra alquanto serenam anche se voci di corridoio raccontano di un tradimento prematuro di Vicinanza. Quale sarà la verità?