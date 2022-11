Amici: Aka7even paparazzato con la famosa popstar. Fan entusiasti.

Continua il successo di Aka7even, che col prossimo singolo si proietterà sul palcoscenico della musica pop internazionale.

Il cantante, lanciato da Amici di Maria De Filippi, ha collaborato infatti con un collega molto famoso in Germania, Kamrad, che con il suo brano “I believe” ha già scalato le classifiche europee e conta oltre 52 milioni di stream solo su Spotify. Non solo, perché per oltre tre mesi è stata la canzone più passata dalle radio tedesche.

Aka7even, collaborazione internazionale per l'ex allievo di Amici

Proprio questo brano di Kamrad sta per arrivare in Italia feat. Aka7even. Il cantante non ha nascosto di essere felicissimo del fatto che la popstar tedesca e il suo staff abbiano scelto proprio lui tra i tanti cantanti italiani disponibili, anche più famosi di lui. “Essere scelto come artista italiano per una collaborazione internazionale è sempre un onore oltre che un’occasione di entrare in contatto con influenze musicali differenti”, ha dichiarato Aka7even. E ancora, l’artista napoletano ha rivelato che appena ha sentito per la prima volta “I Believe”, ha subito accettato la proposta di Kamrad, orgoglioso che l’artista tedesco abbia puntato su di lui per diffondere la sua hit anche nel Bel Paese.

Arriverà dunque un nuovo brano per Aka7even, che nei mesi scorsi è stato accusato di imitare Sangiovanni, per le parole che utilizza nei testi nei brani: "Cuore di platica", "Ti ho dato l'anima e tu solo lacrime", "Ora non penso più a te". E ancora, queste canzoni hanno suscitato polemiche e critiche: "Stavo con una tipa bisex", "Lei voleva fare cose a tre", "Era un alcol dipendente", “Mi ha usato per finire in un programma tv".

L’ex allievo di Amici ha prontamente replicato dicendo che il testo è un mix di esperienze e di storie vissute, e non è riferito ad una persona specifica. Poi, ha aggiunto che il peso delle parole dipende dal contesto e non c'era alcuna accezione negativa nei termini utilizzati.

Con l'annuncio di questa nuova collaborazione, i fan dell’allievo di Amici sono davvero al settimo cielo.