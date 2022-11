Uomini e Donne: Salvatore Di Carlo al veleno su Teresa Cilia? Lo sfogo.

Finora era stata solo l’ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Cilia, a parlare della separazione da Salvatore Di Carlo, corteggiatore conosciuto nel dating show di Maria De Filippi, e con il quale è stata sposata per sei anni.

Dopo tanto silenzio, per la prima volta anche Salvatore scrive sul suo profilo Instagram. Non ha proferito parola sulle motivazioni della rottura con Teresa, né tantomeno ha commentato le voci secondo cui avrebbe l’avrebbe tradita mentre erano sposati, ma ha rivelato le rinunce che ha fatto in questi anni, e ha spiegato che non ha più intenzione di farne.

In particolare, Di Carlo ha rivelato che sta per intraprendere una nuova carriera come modello e fotomodello. Ha spiegato che in passato gli erano arrivate numerose offerte per entrare nel mondo della moda, ma aveva sempre rinunciato per amore. E non viene difficile credergli, visto che Teresa Cilia era gelosa già ai tempi del trono e in seguito a Temptation Island.

Salvatore Di Carlo, nuova vita dopo Teresa Cilia

Ora, però, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex calciatore professionista, non ha più intenzione di mettere i propri bisogni, le proprie aspirazioni e i propri desideri dopo quelli degli altri. Ragion per cui è entrato in un’agenzia di modelli. “Non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni” ha scritto sul suo profilo Instagram. E ancora: “A troppe proposte simili negli anni ho dovuto rinunciare per amore, per troppo tempo ho messo gli altri al primo posto. E adesso ho deciso che al primo posto metterò solo e sempre me stesso, i miei obiettivi, quello che voglio” ha concluso Salvatore. Ad oggi, determinato più che, mai mostra alcuni shooting come modello.

Secondo alcune indiscrezioni, il bel corteggiatore tornerà di nuovo in tv per qualche reality. Finalmente il suo sogno si avvera. Di Teresa, invece, nessuna notizia.