Uomini e Donne: Federica Aversano lascia il trono per Matteo Ranieri?

A pochi giorni dalla messa in onda della puntata di Uomini e Donne, nella quale Federica Aversano abbandonerà il trono, arrivano importanti indiscrezioni dal web. Il tronista che corteggiava la bella salernitana, Matteo Ranieri, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato anche di lei.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha commentato il percorso di Federica nel programma, e ha avuto per l’ex corteggiatrice parole molto dolci, nonostante in passato si fosse molto risentito con lei per averlo aspramente criticato dopo la fine del trono. “Non la sento/vedo dal giorno della mia scelta” ha raccontato Matteo Ranieri nell’intervista rilasciata di recente ad un noto portale web del dating show di Maria De Filippi.

Matteo Ranieri: "Guardavo le clip di Federica su Instagram"

Per quanto riguarda, poi, l’esperienza di Federica a Uomini e Donne nelle vesti di tronista, il 29enne ligure ha spiegato: “Il percorso di Fede non sono riuscito a seguirlo in tv, come sai tra il lavoro, gli animali e gli allenamenti ‘purtroppo’ non ho mai troppo tempo per seguire bene, però quando vedevo le clip su Instagram non ti nego che le guardavo”.

Sembra che nonostante le polemiche e le offese della Aversno a scelta avvenuta, l’ex tronista di Uomini e Donne non le porti rancore: “Federica è una brava ragazza”. Matteo Ranieri ha pronunciato parole davvero dolci nei confronti della sua ex corteggiatrice, nonostante lei non è stata altrettanto tenera con lui. Si è arrabbiata molto, infatti, quando il tronista non l’ha scelta preferendole la rivale Valeria Cardone, e anche Matteo, di conseguenza, si è risentito per le critiche e le accuse che lei gli ha fatto. Ma ora questi dissapori sembrano essere acqua passata, e Ranieri non le porta rancore. “Sono stato felice della possibilità che hanno dato anche lei, e sono sicuro che il suo percorso sia stato sincero e vero” ha detto Matteo.

Federica Aversano lascia il trono per Matteo Ranieri?

A poche ore dall’uscita delle dichiarazioni di Ranieri, è arrivata l’indiscrezione che ha infuocato il web. Sembrerebbe, infatti, che Federica si sia riavvicinata a Matteo, e che tra i due siano ripresi i rapporti, motivo per cui la ragazza ha poi deciso di abbandonare il trono. Nascerà un amore?