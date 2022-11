Uomini e Donne: è già finita tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

Alessandro Vicinanza è stato avvistato con un’altra donna. In queste ore, sul web circola una segnalazione sul cavaliere del trono over di Uomini e Donne, che ha lasciato il programma con Ida Platano, l’ex di Riccardo Guarnieri.

Alessandro è stato uno dei cavalieri più contesi del trono over. Roberta Di Padua e Ida stravedevano per lui, ma alla fine ha deciso di vivere una storia con la parrucchiera bresciana lontano dal dating show di Maria De Filippi. Ma alcuni giorni fa, il bel salernitano è stato visto e fotografato in compagnia di una giovane e bella ragazza. Non è chiaro se si tratti di una semplice amica o se sotto ci sia dell’altro. Come avrà reagito la Platano nel vedere questi scatti? Per ora dal profilo di lei tutto tace, e lo stesso vale per quello di Vicinanza.

Alessandro Vicinanza "beccato" con una donna sconosciuta

La segnalazione in questione è arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano: Alessandro Vicinanza si trova nella sua città, Salerno, insieme ad una giovane e bellissima ragazza di cui non si conosce l’identità. Non sappiamo se si tratti di una sua amica storica, che magari Ida già conosce, o se invece è una sconosciuta che metterà la pulce nell’orecchio alla gelosissima Ida, che dato il suo caratterino fumantino darà sicuramente di matto.

Ida Platano ritorna a Uomini e Donne?

Nel mondo gossip già si parla di rottura tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano. Sono riusciti a stare insieme solo per pochi giorni. C’è chi sostiene anche che Ida ritornerà presto a Uomini e Donne, visto che la sua storia d’amore è durata pochissimo. Molte sono le ipotesi. In molti si chiedono cosa penseranno Roberta Di Padua e lo stesso Riccardo Guarnieri, il quale, dopo l’uscita della sua ex, è apparso triste e demotivato.

Il cavaliere salentino infatti, sarà forse un caso, dopo settimane di silenzio social ha pubblicato una storia Instagram insieme al suo cagnolino. Il suo sorriso è apparso “strano” per molte attente fan dello show di Maria De Filippi.