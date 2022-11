Amici: ballerino professionista di Maria De Filippi attore ad Hollywood.

Clamoroso retroscena per uno dei ballerini più amati dal pubblico di Canale 5. Lui si chiama Sebastian Melo Traveria, e ha debuttato ad Amici 16 come allievo ballerino, diventando dall’anno successivo uno dei professionisti del talent di Maria De Filippi. Un ballerino di danza moderna oltre che molto bravo, anche bello e sexy, che ha fatto innamorare diverse colleghe e anche allieve ballerine di Amici. E anche per queste caratteristiche, oltre che per lo straordinario talento nel ballo, Sebastian debutterà al cinema nei panni di un ballerino spogliarellista.

Sebastian Melo Traveria nel film con Channing Tatum

Ma Sebastian Melo Traveria non debutterà in un film qualunque, bensì nell’attesissimo sequel di Magic Mike, ovvero Magic Mike – The Last Dance, con attore protagonista Channing Tatum. Sebastian è stato scelto come attore ballerino della pellicola hollywoodiana, che è il seguito del primo e famoso film, dopo aver ballato nel musical omonimo all’Hyppodrome di Londra.

Il successo di Sebastian Melo Traveria è stato incredibile. Il ballerino di Amici 16, infatti, si è subito fatto notare sia per la sua bravura che per la sua indiscutibile avvenenza, e negli anni da ballerino professionista ha fatto innamorare tantissime allieve del talent di Canale 5, tra cui Giulia Stabile, che prima di fidanzarsi con Sangiovanni aveva una clamorosa cotta per lui.

Sono tanti gli allievi di Amici che hanno spiccato il volo, e Sebastian è sicuramente uno di questi. Insieme ad Elena D’Amario sono i due professionisti della danza più richiesti negli ultimi anni. Per molto tempo si era vociferato che tra Sebastian Melo ed Elena D’Amario ci fosse una relazione amorosa, però mai confermata da nessuno dei due. La giovane ballerina in estate è stata paparazzata diverse volte con l’attore del momento, Michele Morrone, che ha avuto un enorme successo con la saga Netflix, 365 giorni.