Amici: novità in arrivo. Fuori Claudia e Ascanio. Garrison nuovo giudice

Puntata scoppiettante quella che verrà trasmessa oggi domenica 20 novembre.

Innanzitutto Maria De Filippi metterà Samu in imbarazzo facendogli ballare una coreografia per Elena D’Amario dopo che il ballerino ha dichiarato di essere innamorato di lei.

Fuori un cantante ed una ballerina

Stando alle anticipazioni fornite dalla pagina Amici News, saranno una ballerina e un cantante a dover abbandonare il programma di Canale 5. Si tratta di Claudia e Ascanio, eliminati con due sfide esterne. In particolare la ballerina è stata messa in sfida da Alessandra Celentano e da Emanuel Lo, mentre il cantante da Lorella Cuccarini, anche se entrambi gli allievi sono arrivati comunque ultimi nelle classifiche.

Inoltre, dopo essersi lasciati, Wax e Claudia pare non si siano salutati quando lei ha dovuto abbandonare lo studio dopo essere stata eliminata.

Mattia ha ricevuto grandi complimenti da Garrison, mentre Maddalena ha passato il compito di Alessandra Celentano con una coreografia sui tacchi. Infine, al termine della puntata i ballerini si sono esibiti su una coreografia di Samuele Barbetta, ex allievo dell’anno scorso, su una canzone di Sangiovanni.

Chi sono i nuovi allivei della Scuola di Amici

I nuovi allievi della scuola sono Angelica, cantante, e Isobel per la danza. L’ospite sarà Fabrizio Moro che presenterà il suo nuovo singolo “Senza di te”.

Dardust giudicherà la gara di canto e Garrison, Irma Di Paola e Eleonora Abbagnato quella di danza.

Come sempre anche nella nuova puntata ci saranno dunque le gare di canto e di ballo. Per quanto riguarda quella dei cantanti Dardust stilerà la seguente classifica: Tommy 10, Wax 9.5, Federica 9, NDG 8+, Piccolo G e Aaron 8, Cricca 7-, Niveo 6.5, Ascanio 6.

Il giudice, inoltre, ha assegnato un compito agli allievi e tornerà tra un mese per vedere come sono andati. Per quanto riguarda invece la gara di danza Garrison, Irma Di Paola e Eleonora Abbagnato comporranno la seguente classifica: Maddalena 8++, Mattia e Ramon 8-, Gianmarco 7+, Samu 7-, Megan 6.5, Rita Claudia e Ludovica 6++, Samuel 6-.