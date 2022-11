Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato a L'Isola dei Famosi.

Solo qualche giorno fa è arrivata la conferma di una nuova edizione de L‘Isola dei Famosi. Pier Silvio Berlusconi lo ha comunicato nel corso di una conferenza stampa, nella quale ha anche annunciato che tornerà Temptation Island.

Stando agli esperti, potrebbero esserci alcuni cambiamenti per quanto riguarda il roster. Secondo le indiscrezioni, pare che Nicola Savino e Alvin ci saranno ancora, entrambi nel ruolo di opinionisti, con il secondo che non sarà più l’inviato in Honduras. Via, dunque, Vladimir Luxuria.

L'Isola dei Famosi; novità in vista della nuova edizione

In molti si chiedono se Ilary Blasi condurrà questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi. I rumors raccontano che la conduttrice, che si è concessa alcuni giorni di relax a New York, possa concedersi almeno un anno sabbatico prima di tornare in scena, il che spingerebbe gli autori a puntare su una sostituta. In pole position per l’incarico ci sarebbero Alessia Marcuzzi e Simona Ventura.

Intanto, spuntano i nomi dei primi cinque possibili concorrenti dell’edizione 2023 del reality show in onda su Canale 5. Secondo le ultime voci, gli autori si sarebbero già messi all’opera per formare il nuovo cast. Il debutto è fissato per la prima settimana di aprile, motivo per cui, da dicembre a marzo, le trattative si intensificheranno.

Armando Incarnato e RIccardo Guarnieri a L'Isola dei Famosi?

Due dei cinque naufraghi potrebbero arrivare da Uomini e Donne, direttamente dal trono over. Stiamo parlando di Armando Incarnato, da almeno un anno accostato al reality, e Riccardo Guarnieri, sempre sulle pagine di gossip per la tormentata storia con Ida Platano. A sbarcare in Honduras ci sarebbero anche Victoria Cabello e Giovanbattista Ferrara, figlio dell’ex calciatore di Napoli e Juventus Ciro Ferrara, questi ultimi protagonisti dell’ultima edizione di Pechino Express. Infine, sarebbe in stato avanzato la trattativa con Rosalinda Cannavò.