Elga Enardu e Diego Daddì di Uomini e Donne sono pronti a tornare in tv. Dopo la grande popolarità raggiunta nel programma di Maria De Filippi, i due hanno scelto altre strade lavorative, ma potrebbero ritornare sul piccolo schermo per la gioia dei tanti fan. La gemella di Serena Enardu e il marito formano una delle coppie più unite, innamorate e affiatate nate nel programma di Canale 5. Stanno insieme da ben tredici anni e sono sposati dal 2017.

Elga Enardu: "Mi piacerebbe partecipare a L'Isola dei Famosi"

In un’intervista rilasciata al settimanale Mio, Elga Enardu ha rivelato di aver fatto più volte il provino per L’Isola dei Famosi: “Mi piacerebbe mettermi alla prova in quel contesto. Mi piacerebbe portare la mia esperienza di coppia che è rara, la mia semplicità, la mia testardaggine. Ma guardo ai reality e mi chiedo: perché dovrebbero prendermi? Non sono pazza, non ho avuto tragedie familiari. Ormai raccolgono testimonianze di vita importanti. Diego però sarebbe il candidato perfetto”.

Diego Daddì e l'opinione sul GF Vip

Quest’anno, però, gli autori de L’Isola dei Famosi, che tornerà in onda ad aprile 2023, valuteranno la candidatura di Elga Enardu di Uomini e Donne. Al contrario Diego Daddì preferirebbe prendere parte al Grande Fratello Vip, tanto da precisare: “Non capisco su quali basi facciano le selezioni, ma penso che già in partenza cerchino di creare dinamiche, gossip, litigi e cercano storie tragiche dietro ai personaggi. Io, però, la storia tragica ce l’ho. Guardando altri vipponi penso che avrei potuto esserci io lì dentro ma la verità è che in qualche modo la mia storia è stata coperta: è un mix delle storie di Luca e Daniele”.

Sappiamo già che Diego Daddì non ha avuto un’infanzia facile. Suo padre l’ha abbandonato quando era piccolo e sua madre, con la quale è cresciuto, è venuta a mancare a causa di un tumore. Un tragico evento che ha gettato Diego, nato e cresciuto a Napoli, nello sconforto tanto da mollare la sua grande passione: il calcio.