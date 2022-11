Carola Carpanelli è la corteggiatrice di Uomini e Donne che più di tutte sembra aver colpito il tronista romano Federico Nicotera. Addirittura c’è chi si spinge oltre, affermando che sarà proprio lei la scelta del bell’ingegnere. Intervistata da Uomini e Donne Magazine, Carola ha svelato molto di sé e del suo passato, raccontando - tra le altre cose - quante storie d’amore ha avuto in passato e come sta vivendo l’esperienza nel talk show di Maria De Filippi.

Intervista di Carola Carpanelli a Uomini e Donne Magazine

Carola Carpanelli è una studentessa. Nell’intervista a Uomini e Donne Magazine, ha raccontato di vivere da sola ormai da tre anni e che da un anno è single. Il suo ex è stato decisamente una persona importante per lei, visto che sono cresciuti insieme. “La mia passata relazione è durata dai quindici ai vent’anni, quindi ha praticamente attraversato tutta l’adolescenza, il periodo in cui si forma il carattere di una persona, si cresce”, sono state le parole della corteggiatrice di Federico Nicotera.

E ancora: “Per questo motivo il mio ex è stato una persona davvero importante e alla fine mi è dispiaciuto non poterlo spiegare a Federico… In fondo, non penso che si sia nemmeno trattato di vero amore: finché si è così giovani le relazioni si basano sull’amicizia, sulla fiducia e sulla sintonia. È veramente raro trovare l’amore della propria vita a quindici anni”.

La scelta di Federico Nicotera

La ragazza non ha escluso che l’amore vero possa essere con Federico Nicotera, ma come per ogni cosa della sua vita, preferisce andarci con i piedi di piombo. Del resto, finora lei e il tronista hanno litigato molto, e nonostante l’attrazione che c’è tra di loro, non hanno ancora trovato un equilibrio.

Dopo l’intervista arriva l’anticipazione secondo cui Federico sceglierà proprio Carola. Una scelta anticipata che susciterà l’ira dell’altra corteggiatrice Alice. Il web alla notizia di questa scelta è insorto perché sembra che il pubblico avrebbe preferito Alice come fidanzata di Federico.