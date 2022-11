Arrivano indiscrezioni dalla Turchia. Secondo i rumors turchi, infatti, è già aria di crisi tra Demet Özdemir e il marito Oğuzhan Koç. Alcune settimane fa la notizia di una loro separazione si è diffusa a macchia d’olio sui siti di gossip. Non sono ancora arrivate ovviamente né smentite né conferme dai novelli sposi su quanto trapelato. Sembrerebbe che una persona a loro cara abbia raccontato che tra Demet e Oğuzhan le cose non vadano come dovrebbero. Da qui rispunta il nome Can Yaman.

Già qualche settimana fa Biagio D’Anelli, oggi affermato dj ed ex concorrente del Grande Fratello, attraverso i suoi contatti in Turchia è riuscito a scoprire una serie di importanti retroscena circa il rapporto tra Can Yaman e Demet Özdemir.

Il retroscena dell'allontanamento tra Can Yaman e Demet Özdemir

L’esperto di gossip ha rivelato quali, secondo lui, sarebbero i reali motivi del repentino ed improvviso allontanamento tra le due star turche di DayDreamer, e in quali circostanze si sarebbe verificato. Biagio D'Anelli ha parlato del rapporto che i due attori turchi avevano prima e poi dopo il matrimonio di lei. Proprio in occasione della splendida cerimonia di nozze dello scorso agosto ciò che è saltato all’occhio è stata l’assenza di Can.

D’Anelli ha affermato che tutto ciò che accadeva durante le riprese di Day Dreamer – Le ali del sogno non era esclusivamente frutto della finzione. L’intesa tra Can e Demet andava ben oltre il set, e proprio in virtù di ciò, Oğuzhan Koç avrebbe intrapreso un corteggiamento serrato nei confronti della Özdemir. Questo avrebbe infastidito Can Yaman, motivo per cui sarebbe nato un litigio con Demet.

Oggi però qualcosa sembra essere cambiato. Demet è più vicina a Can di quanto si possa immaginare, raccontano i rotocalchi turchi, soprattutto da quando Yaman è ritornato nella sua amata Turchia.

Che sia lui il motivo di tale rottura tra i novelli sposi Özdemir-Koç? O il tutto è frutto di fantasia di giornali e fan che non hanno mai dimenticato la bella love story tra le due star turche, che ha appassionato e entusiasmato milioni di telespettatori con la serie tv DayDreamer – Le ali del sogno?