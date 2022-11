Finalmente la terza stagione di Mina Settembre è stata ufficialmente annunciata.

Gli sceneggiatori sono già all’opera per la stesura del copione. Non mancheranno le sorprese che vedono i protagonisti alle prese con una nuova vita. La seconda stagione si è conclusa con Mina alle prese con una richiesta di Viola, giovane ragazza cresciuta senza i genitori. "Vuoi essere la mia mamma?". La domanda resta senza una risposta certa da parte dell'assistente sociale.

A incuriosire i fan è anche un saluto particolare tra Domenico e Mina, ossia Giuseppe Zeno e Serena Rossi, dopo una notte d'amore, un saluto che sembrava quasi un addio. In molti si chiedono se il personaggio di Domenico uscirà di scena o ritornerà dalla sua amata Mina.

Che ruolo avrà Claudio nella terza stagione?

Gli interrogativi non mancano anche sul fronte familiare. Olga, la mamma di Mina, è malata e dovrà affrontare una nuova sfida. Intanto zia Rosa si prende cura di sua nipote ma c'è ancora un particolare che manca. Che ruolo avrà Claudio nella terza stagione? In molto credono che non ci sarà e che lascerà spazio all'amore tra Mina e Domenico.

Tra le anticipazioni che corrono sul web c’è una in particolare. La prima è che il personaggio di Viola sarà centrale e diventerà protagonista del racconto a tutti gli effetti. Mina accetterà di essere la mamma di Viola e soprattutto vedremo la nascita di una nuova famiglia. Sembra infatti, sempre secondo i rumors, che Domenico, Mina e Viola formeranno un nuovo nucleo familiare che affronterà nuove avventure ambientate a Napoli. Mancano notizie sul fronte mamma Olga e zia Rosa. Confermate invece le due migliori amiche di Mina, ovvero Titti e Irene.

Ultima anticipazione è l’uscita di Claudio, ovvero Giorgio Pasotti. A quanto pare la terza stagione non apparirà se non per firmare le carte della separazione da Mina.