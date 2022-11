Credevate che la telenovela su una possibile relazione segreta tra Can Yaman e Demet Özdemir fosse finita? Beh, a distanza di anni dalla conclusione di Day Dreamer – Le ali del sogno, soap con protagonisti i due attori turchi, e il matrimonio di Demet con Oğuzhan Koç dello scorso agosto, lo credevamo anche noi.

Sebbene non sembrino volersi arrestare le voci su una possibile crisi nel matrimonio tra la Özdemir e suo marito, unione che secondo una grossa fetta dei fan sarebbe “fasulla”, non sono emersi nuovi indizi relativi ad una possibile liaison con Can Yaman, sulla quale si è detto e scritto di tutto.

Ma quanto accaduto nelle ultime ore ha contribuito a riaccendere nuovamente i riflettori sugli ex protagonisti di Day Dreamer – Le ali del sogno, scatenando sui social un vero e proprio terremoto. Ma scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Le clamorose affermazioni della nota influencer turca

Melis Buse Betkayan, influencer turca di successo con quasi 1 milione di follower su Instagram, ed ex volto di Kitsmetse Olur, programma sui matrimoni andato in onda in Turchia dal 2015 al 2017, ha condiviso una Ig story che sta contribuendo a sollevare un enorme polverone mediatico. “Mi sento come Demet Özdemir, che si è innamorata di Can Yaman ma ha sposato Oğuzhan Koç…” ha esclamato l’influencer descrivendo il suo attuale stato d’animo, e alimentando la teoria di chi sostiene che tra Demet e Can ci fosse una storia d’amore segreta, e che il matrimonio con Koç sia esclusivamente una montatura.

Alcuni giorni fa, l’esperto di gossip Alessandro Rosica, particolarmente addentro alle dinamiche turche, ha svelato che i rapporti tra i neo sposi sarebbero freddissimi, che dormirebbero in stanza separate, e che addirittura ci sarebbe una totale mancanza di intimità di coppia. E adesso, con le recenti affermazioni di Melis Buse Betkayan, si aprirà inevitabilmente una nuova stagione della telenovela Demet-Can.