Si fanno sempre più insistenti le voci su una possibile crisi nel rapporto tra Demet Özdemir e Oğuzhan Koç.

La diva turca e il cantante hanno celebrato lo scorso 28 agosto quello che in Turchia è stato definito come il matrimonio dell’anno presso il Six Senes Kotacas Mansion, lussuoso resort situato nel prestigioso quartiere Sariyer di Istanbul. Un palazzo storico con una vista straordinaria sullo Stretto del Bosforo, il cui edificio incorpora caratteristiche architettoniche di epoca ottomana.

Demet e Oğuzhan, matrimonio in crisi? Le indiscrezioni

Ma a distanza di poco meno di tre mesi dalle nozze c’è già chi mormora che il matrimonio possa essere in crisi. Stando a quanto riportato dall’investigatore social ed esperto di gossip, Alessandro Rosica, Demet e Oğuzhan dormirebbero in camere da letto separate. A confermare l’indiscrezione ci sarebbe anche una terza persona che è stato più di una volta nella casa dei neo sposini. La stessa circostanza si verificherebbe anche quando la coppia dorme fuori, ad esempio in alberghi e proprietà di amici.

Tempi duri, dunque, per l’attrice e il cantante, che nonostante il matrimonio continuano ad essere al centro del gossip. “Fonti dirette – svela Rosica – mi confermano di un rapporto freddissimo tra i due, totalmente privo di momenti passionali”.

Nel frattempo, Demet Özdemir, dopo il successo ottenuto con la nuova serie tv Dünyayla Benim Aramda, disponibile su Disney Plus, e l’imminente uscita su Netflix del secondo capitolo della commedia romantica Love Tactics, ha deciso di farsi un regalo. Secondo Mehmet Üstündağ, noto giornalista turco, l’attrice ha acquistato una Volvo S 90 per 2,5 milioni di lire turche, circa 135 mila euro.