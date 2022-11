Come procede il matrimonio tra Demet Özdemir e Oğuzhan Koç? La diva turca e il cantante si sono sposati lo scorso 28 agosto presso il Six Senes Kotacas Mansion, lussuoso resort situato nel prestigioso quartiere Sariyer di Istanbul. Un palazzo storico con una vista straordinaria sullo Stretto del Bosforo, il cui edificio incorpora caratteristiche architettoniche degli edifici di epoca ottomana.

L’unione tra le due star turche ha riempito le pagine dei tabloid e dei siti internazionali che si occupano di gossip. I fan dei cosiddetti Candem o Canem (scegliete voi), unione dei nomi di Can Yaman e Demet Özdemir hanno sperato fino a pochi istanti prima della cerimonia che il matrimonio saltasse, convinti che ci fosse una storia segreta tra i due protagonisti della fiction Day Dreamer – Le ali del sogno.

La fantasiosa teoria dei Candem

In realtà, sono ancora in molti a ritenere che le nozze tra l’attrice turca e Oğuzhan Koç siano una farsa, o che quantomeno nascondano una sorta di strategia che avrebbe chissà quale finalità nascosta. La verità, con buona pace di chi sostiene questa tesi, è che una reale storia d’amore tra Can e Demet non c’è mai stata, anche perché non sembrerebbero esserci “prove” a sostegno. E si tratta, ad oggi, di una teoria piuttosto fantasiosa.

Demet Özdemir e Oğuzhan Koç, come procede la vita matrimoniale?

Nel frattempo, i fan di Demet si chiedono come stia procedendo il matrimonio con suo marito. A dirla tutta, non emergono particolari indizi neanche sui social. I due non appaiono praticamente mai insieme, nonostante siano entrambi molti attivi su Instagram, e questa circostanza ha insospettito e non poco i follower, tanto da indurli a pensare che la loro relazione sia già in crisi.

In effetti, i rispettivi impegni professionali li porta spesso ad essere distanti l’una dall’altro. L’attrice ha terminato lo scorso agosto le riprese del secondo capitolo di Love Tactics, commedia romantica che approderà su Netflix nel 2023. Inoltre, su Disney Plus è disponibile la nuova serie Dünyayla Benim Aramda in cui Demet è protagonista insieme a Buğra Gülsoy, Melisa Dongel e Metin Akdülger. Al momento, oltre all’attività di influencer, non sembrano esserci altri impegni in agenda per la Özdemir , che sta trascorrendo molto tempo nella sua nuova casa di Istanbul.

Nel corso di una recente intervista a TV100.com, la diva turca ha dichiarato di essersi presa un periodo di riposo dal lavoro: “E’ strano fare la casalinga quando sei abituata a spostarti da un set all’altro” ha ironizzato.

Demet e Oğuzhan sembrano vivere esistenze separate. Sarà il lavoro, saranno le rispettive carriere, ma di fatto i novelli sposi passano pochissimo tempo insieme. C’entrano gli impegni o sotto c’è dell’altro?