Demet Özdemir è senza dubbio una delle celebrità turche che insieme al suo ex partner in Day Dreamer – Le ali del sogno, Can Yaman, e ad Hande Erçel, gode di una sovraesposizione mediatica che con ogni probabilità non ha precedenti nella storia del suo Paese d’origine.

Tuttavia, nei tempi in cui viviamo, la popolarità e il successo portano con sé anche diversi aspetti negativi: dal gossip sfrenato alle fake news, dalla violazione della privacy all’attacco degli haters o odiatori da tastiera. E sebbene le star siano abituate a confrontarsi di continuo con il mondo dei social network, strumento fondamentale nella carriera di attori, modelle e celebrità a vario titolo, non è sempre facile restare indifferenti alla pressione e ai commenti negativi gratuiti o diffamatori che si leggono sul web.

Sull’argomento è intervenuta proprio Demet Özdemir, finita al centro della cronaca rosa per la sua presunta relazione con Can Yaman, e per il matrimonio dello scorso agosto con il cantante Oguzhan Koc.

Demet Ozdemir: "Ricevo tanto offese. Le persone sono orribili"

L’attrice ha dichiarato di non essere ossessionata dai commenti negativi che riceve attraversa i social media. Tuttavia non può fare a meno di esserne almeno in parte influenzata. “Non posso dire che mi piaccia ricevere commenti negativi. E, per tale ragione, ci sono momenti in cui mi sento triste”.

La protagonista di Dünyayla Benim Aramda, nuova serie tv disponibile su Disney Plus, dice di sentirsi spesso vulnerabile, ed è preoccupata dal fatto che ci sono tante, forse troppe, persone a cui piace fare del male, e che si nascondono dietro l’anonimato che viene garantito dai social. “C’è tanta gente che si nutre di questo, ed è orribile”.