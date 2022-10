Lo scorso fine settimana si sarebbe verificato un episodio che sta facendo molto discutere in Turchia.

Secondo la stampa turca, non correrebbe buon sangue tra due delle stelle più luminose del Paese: Hande Erçel e Demet Özdemir. Le due attrici, stando a quanto riportato da alcuni media, si troverebbero al centro di quello che rischia di diventare un vero e proprio caso nazionale. Ma vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Lo scorso weekend, la protagonista di Love is in the air è stata intercettata da alcuni giornalisti all’uscita di un ristorante di Istanbul mentre era in compagnia della sorella Gamze, anche lei influencer di successo. All’ex fidanzata di Kerem Bürsin, sono state chieste informazioni sullo stato di salute dell’amatissima nipotina Aylin Mavi, alla quale la scorsa estate è stato diagnosticato un tumore, per il quale la bimba di soli 2 anni e mezzo si sta sottoponendo ad un ciclo di terapie. Hande ha spiegato ai giornalisti presenti che adesso Mavi sta molto meglio, e si augura che in futuro le cose possano migliorare.

Ebbene, stando a quanto riportato dalla stampa turca, nello stesso ristorante era presente anche Demet Özdemir. Già in passato, in molti ritenevano che il rapporto tra le due celebrità non fosse idilliaco. Il motivo? Entrambe facevano parte dello stesso management, e la protagonista di Day Dreamer – Le ali del sogno si sarebbe in più di un’occasione lamentata del fatto che le offerte per recitare nelle famose dizi (serie tv turche) sarebbero state tutte formulate quasi sempre alla Erçel.

Hande Ercel e Demet Odzemir si ignorano: il retroscena

E’ bene chiarire che sulla questione mai nessuna delle due dive turche si è mai pronunciata. Sta di fatto che in quel ristorante, seduta allo stesso tavolo di Demet ci sarebbe stata anche Asena Bülbüloğlu, figlia di Faruk Bayhan, fondatore e proprietario della casa di produzione MF Yapim, la stessa che ha prodotto la fortunatissima serie Love is in the air, trasmessa in ben 85 Paesi, nella quale hanno recitato proprio Hande Erçel e Kerem Bürsin, ma anche la soap Day Dreamer – Le ali del sogno, con protagonisti Demet e Can Yaman.

A quanto pare, sempre secondo la ricostruzione di alcuni media turchi, Hande avrebbe volutamente evitato di avvicinarsi al tavolo di Asena Bülbüloğlu e Demet Özdemir, ignorandole completamente.

E' dunque guerra fredda tra le due star turche?