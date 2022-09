“Tanto tuonò che piovve!”. Dopo diversi mesi di assenza dalla scena pubblica e dagli schermi televisivi, finalmente Kerem Bürsin ha annunciato il suo nuovo progetto cinematografico.

La star turca, dopo il successo ottenuto in seguito all’amatissima fiction Love is in the air, trasmessa in ben 85 Paesi, nella quale ha recitato con l’ex fidanzata Hande Erçel, vestirà i panni di Lemi nel cortometraggio An Unusual Story, da lui stesso prodotto.

Era questa, dunque, la sorpresa annunciata alcuni mesi orsono dall’attore? Rispondendo ad alcuni fa su Twitter, Bürsin ha rivelato che si tratta solo di una delle tante novità che ci saranno a breve nella sua carriera. A questo punto, è ipotizzabile che molto presto avverrà un nuovo annuncio da parte di Kerem: chissà, magari potrebbe trattarsi di una collaborazione made in Spagna con gli amici Antonio Banderas e Alvaro Morte, quest'ultimo protagonista dell’amatissima serie Netflix La Casa di Carta.

An Unusual Story: con Kerem Bursin una giovanissima attrice

Con Kerem Bürsin, nel nuovo progetto An Unusual Story, ci sarà anche una co-protagonista, la giovanissima Ebrar Alya Demirbilek, che a soli 9 anni conta quasi un milione e mezzo di follower su Instagram, ed ha già recitato in alcune serie tv turche di successo. Secondo i beninformati, la piccola Ebrar Alya dovrebbe vestire i panni della figlia di Lemi.