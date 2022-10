Hande Erçel è tornata a riapparire in pubblico dopo una lunga assenza. La star turca è stata intercettata in compagnia della sorella Gamze, anche lei influencer di successo con quasi 5 milioni di follower su Instagram, all’uscita di un ristorante.

La stampa presente ha chiesto alla protagonista di Love is in the air notizie in merito allo stato di salute dell’amatissima nipotina Aylin Mavi, alla quale la scorsa è stata è stato diagnosticato un cancro. La figlia di Gamze Erçel e dell’interior designer Caner Yildirim, si sta sottoponendo in queste settimane ad un ciclo di cure per debellare la malattia, e come ha spiegato ai giornalisti la stessa Hande “Va tutto bene, e speriamo che possa andare ancora meglio”.

Nel frattempo, dopo aver deciso di prendersi una pausa dal lavoro per dedicarsi alla piccola Aylin Mavi, la Erçel ha ripreso ad occuparsi, seppur in maniera graduale, della sua carriera da attrice, modella e influencer. Circostanza che è stata resa possibile dal fatto che l’amata nipotina sta rispondendo bene ai trattamenti medici, e sta tornando, seppur lentamente, a condurre una vita normale.

Ovviamente, una delle domande che i fan della diva turca si fanno in queste ore, riguarda la reazione del suo ex partner in Love is in the air ed ex fidanzato, Kerem Bürsin, dopo aver appreso la notizia della malattia di Mavi, alla quale l’attore turco è molto legata. Basta dare un’occhiata ai suoi profili social per imbattersi in diversi scatti mentre era proprio in compagnia di Aylin Mavi, ai tempi in cui aveva una relazione con la zia Hande.

Kerem Bursin fa visita ad Hande Ercel e a sua nipote Aylin Mavi

La verità, è che i seguaci dei cosiddetti HanKer, e i giornalisti in generale, non hanno mai smesso di nutrire un certo ottimismo su una possibile riconciliazione tra i due attori, che con la loro storia d’amore hanno appassionato milioni di fan in tutto il mondo. Secondo la stampa turca, non appena appresa la notizia della malattia di Mavi, Kerem Bürsin avrebbe immediatamente contattato l’ex fidanzata per avere ulteriori informazioni al riguardo. Ma non solo. Stando sempre a quanto riportato dai media, sarebbe andato a fare visita ad Hande e alla nipote, portando in dono un bellissimo mazzo di fiori.

Nonostante Kerem sia impegnato, tra le altre cose, con il suo nuovo progetto, il cortometraggio An Unusual Story, da lui stesso prodotto, non ha esitato a lasciare tutto per recarsi dalla sua ex fidanzata e da Mavi, con le quali ha trascorso momenti indimenticabili.

Potrebbe esserci, dunque, un riavvicinamento tra i protagonisti di Love is in the air? Troppo presto per dirlo. Non ci resta che attendere ulteriori (ed eventuali) sviluppi in tal senso.