Hande Erçel, nonostante abbia momentaneamente messo in stand-by i suoi progetti relativi alla sua carriera da attrice (anche se è uno dei volti di Disney Plus insieme a Can Yaman e Demet Özdemir), continua ad essere uno dei nomi più popolari in Turchia, e non solo.

Il personaggio di Eda Yildiz interpretato nella serie tv Love is in the air, nella quale ha recitato con l’ex fidanzato Kerem Bürsin, l’ha resa una star a livello internazionale e ha suscitato nei suoi confronti un interesse che si estende ben oltre i confini nazionali.

Hande Erçel sulla copertina di Marie Claire

Nel suo Paese domina le copertine di alcune delle riviste più importanti. Questo mese, la bellissima Hande è stata protagonista di un servizio per l’edizione turca di Marie Claire, rivista femminile di moda ed attualità fondata in Francia nel 1937. L’attrice, modella e influencer ha parlato di com’è la sua vita, che secondo quanto da lei stessa affermato, non è poi tanto diversa da quella delle ragazze della sua età (ha 28 anni).

Hande Erçel sta attraversando un momento personale piuttosto difficile. Infatti, l’amatissima nipotina Aylin Mavi, figlia della sorella Gamze (anche lei influencer di successo) e dell’interior designer Caner Yildirim, si sta sottoponendo a delle terapie per debellare un cancro, che per fortuna è risultato curabile.

“Vivo una vita assolutamente normale – ha dichiarato Hande alla rivista Marie Claire – e sono molto concentrata su me stessa. La mia quotidianità è abbastanza ordinaria: la famiglia, i miei amici e la routine con i miei cani. Tutto ciò è sufficiente a rendermi felice”. E sul suo rapporto con la fama: “A volte non è facile”.

La star turca ha anche sottolineato di aver lavorato duramente per arrivare al successo: “Ho ottenuto tutto ciò che ho lavorando sodo e non mi sono mai concessa il lusso di arrendermi, ma devo ammettere che spesso sono anche esausta”. Poi, sui futuri progetti sul set ha dichiarato: “Se la sceneggiatura mi piace, posso interpretare qualsiasi ruolo. Non mi pongo limiti su questo”.

Il modello al quale Hande si è sempre ispirata è stata la mamma Aylin: “In ogni fase della mia vita ed in ogni situazione che mi trovo ad affrontare prendo sempre esempio da lei, dal suo spirito e la sua gioia, che non ha mai perso neanche nei momenti più difficili”.

Il rapporto con i social network

Per quanto riguarda i social (su Instagram conta oltre 29 milioni di follower), la Erçel ne riconosce l’importanza, ma allo stesso tempo afferma che bisogna utilizzarli per veicolare i giusti messaggi: “I social hanno un potere che è difficilmente gestibile, e passarci troppo tempo sopra non è assolutamente salutare” ha spiegato alla rivista, alla quale ha anche rivelato una sua grande passione: “Mi piace la pittura. Il modo migliore per esprimere le mie emozioni è dipingere. Dimentico tutto mentre disegno".

Nonostante quello che viene evidenziato dai social, Hande dice di non essere ossessionata dal mondo della moda e dall’immagine: “Non sono una che segue le mode. Non mi interessano i marchi e sono molto attenta anche al modo in cui spendo i miei soldi”.