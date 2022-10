Hande Erçel torna nuovamente a palesarsi sui social a distanza di circa cinque settimane dall’ultimo post condiviso.

La star turca, che su Instagram ha raggiunto la cifra record di oltre 29 milioni di follower, ha pubblicato un seducente scatto per la campagna pubblicitaria della nuova linea di abbigliamento del noto brand Nocturne, al quale presta il volto. “Nuova stagione, nuove emozioni… Occhi puntati su Nocturne! La domanda è: riuscirai a prenderci?” ha scritto Hande a corredo della foto in cui posa vicino ad una supercar.

Il post ha collezionato in pochi minuti un fiume di like e oltre 12 mila commenti dei fan adoranti. Basti pensare che l’hashtag #NocturneXHandeErçel è arrivato ad oltre 60 mila tweets, ed il numero è destinato a salire.

In realtà, al di là della sua carriera da influencer, i fan della protagonista di Love is in the air si chiedono quando potranno finalmente vedere nuovamente Hande sugli schermi televisivi. Anche il suo ex fidanzato, Kerem Bursin, nelle ultime ore ha annunciato l’imminente uscita di An Unusual Story, cortometraggio da lui stesso prodotto in cui sarà il protagonista insieme alla giovanissima attrice turca Ebrar Alya Demirbilek. Can Yaman e Demet Ozdemir, invece, hanno debuttato rispettivamente con Viola come il mare e Dünyayla Benim Aramda (Tra me e il mondo), nuove serie tv trasmesse su Canale 5 e Disney Plus.

Ad oggi, non è ancora chiaro quali siano i progetti cinematografici di Hande Erçel. Nel frattempo, Disney Plus Turchia ha condiviso sui suoi canali social il backstage di uno spot realizzato proprio da Hande per promuovere Up, film d’animazione del 2009 realizzato dai Pixar Animations Studios in co-produzione con Walt Disney.

Per adesso i fan dovranno accontentarsi, in attesa di vedere la loro beniamina nuovamente protagonista sugli schermi televisivi.