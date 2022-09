Poco glamour, poca visibilità e presenza sui social ridotta al minimo. Che fine ha fatto Hande Erçel? E’ questo l’interrogativo che i tantissimi fan della diva turca si pongono in queste settimane.

L’attrice, protagonista insieme a Kerem Bürsin dell’amatissima serie tv Love is in the air, trasmessa in ben 85 Paesi, circostanza che l’ha resa celebre sostanzialmente in ogni angolo del pianeta, vive un momento decisamente non facile. E di circa dieci giorni fa, infatti, la notizia che alla sua amatissima nipotina, Aylin Mavi, figlia della sorella Gamze (anche lei influencer di successo) e dell’interior designer Caner Yildirim, è stato diagnosticato un cancro. Per fortuna, la malattia è curabile, e la piccola di casa Erçel ha già iniziato a sottoporsi alle cure necessarie.

Ma ciò che stupisce i suoi oltre 29 milioni di follower su Instagram e i tantissimi fan sparsi in tutto il mondo, è la mancanza di novità in merito alla sua carriera da attrice, a differenza invece di quanto accade per i suoi colleghi connazionali più noti. Can Yaman debutterà il 30 settembre in prima serata su Canale 5 con la fiction Viola come il mare, ed è al lavoro per prepararsi all’inizio delle riprese di El Turco, la serie internazionale in esclusiva Disney Plus. Demet Özdemir, invece, è tornata in tv con la serie Dünyayla Benim Aramda (Tra me e il mondo), e nel 2023 sbarcherà nuovamente su Netflix con il secondo capitolo della commedia romantica Love Tactics (Tattiche d’Amore).

Hande Erçel, ennesimo primato per la star turca

Ed Hande Erçel? Al momento tutto sembra tacere, nonostante sia uno dei volti di punta di Disney Plus Turchia, piattaforma per la quale fino ad ora ha solo realizzato uno spot promozionale. Ma una novità sul conto della regina di Instagram c’è: si è classificata al primo posto nella classifica delle 10 donne musulmane più belle del mondo secondo l'elenco stilato dalla rivista FillGap. Mentre le altre due celebrità turche Fahriye Evcen e Meryem Uzerli si sono posizionate rispettivamente al secondo e settimo posto.