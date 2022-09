Una notizia triste e straziante sta facendo il giro del web nelle ultime ore. Alla piccola Aylin Mavi, nipote dell’attrice e star di Instagram, Hande Ercel, nota in Italia per aver recitato insieme al suo ex fidanzato Kerem Bursin nella serie di successo Love is in the air, trasmessa da Mediaset, è stato diagnosticato lo scorso marzo un cancro.

La bimba, di soli due anni e mezzo, è la figlia di Gamze Ercel, sorella maggiore di Hande, anche lei influencer di successo, e dell’interior designer Caner Yildirim. La scoperta della malattia è avvenuta lo scorso marzo, quando a causa di un sospetto gonfiore all’addome, la piccola Mavi è stata portata in ospedale per effettuare dei controlli più approfonditi. A seguito degli accertamenti, le è stato diagnosticato un tumore, e di lì a poco ha iniziato a ricevere le cure necessarie per debellarlo.

La notizia, data nel corso del programma If i don’t tell (Se non lo dico), che viene trasmesso in Turchia sul canale Beyaz Tv, ha suscitato enorme tristezza e preoccupazione. Hande Ercel è molto legata alla nipotina, con la quale trascorre tantissimo del suo tempo libero come testimoniano le foto che condivide su Instagram.

Nel frattempo, attraverso un Ig stories, Gamze Ercel è intervenuta sulla vicenda, dichiarando che si augura quanto prima che sua figlia Alyin Mavi possa guarire al più presto e tornare a condurre una vita normale.

Lo scorso luglio, la sorella di Hande era stata a Palermo per partecipare ad un evento legato alla moda. Era infatti impegnata, insieme ad altre influencer e modelle, in una manifestazione organizzata dal marchio Guess.