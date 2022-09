A cura di Gilda Riga

Kaan Yıldırım esce allo scoperto con la sua nuova fiamma. La prima apparizione pubblica dell’attore e produttore turco e della fidanzata, l’attrice Pinar Deniz, è avvenuta in occasione del concerto ad Istanbul di Melike Şahin, cantautrice e compositrice di successo. La coppia è arrivata mano nella mano all’evento e si è fatta immortalare dai flash dei tantissimi fotografi presenti, rispondendo anche ad alcune domande dei giornalisti.

Kaan Yıldırım e Pinar Deniz escono allo scoperto: le reazioni

Kaan Yıldırım si è definitivamente gettato alle spalle la breve storia con Hande Erçel, nata dopo pochi mesi dalla fine della relazione tra l’attrice turca e il suo ex partner nella fortunata serie tv Love is in the air, Kerem Bürsin.

Sui social media, come del resto era facile aspettarsi, non sono mancate le reazioni dei followers alla prima uscita pubblica della coppia Yıldırım-Deniz. “Hanno inventato su c*****e, finte paparazzate, hanno sfruttato la notorietà di Hande per far pubblicità a Yıldırım! Kaan incommentabile, falso opportunista, un vero incapace che ha sfruttato la bontà di Hande per emergere dal nulla cosmico e per poter farsi notare” scrive un utente.

Tantissimi internauti si sono scagliati contro l’ex fiamma di Hande Erçel, accusandolo senza troppi giri di parole di aver inscenato una presunta relazione con la star di Love is in the air esclusivamente per un tornaconto personale in termini di immagine e notorietà.

L’ex fidanzata di Kerem Bürsin, dal canto suo, cerca di mantenersi lontano dal gossip. Ha trascorso l’estate in famiglia, in compagnia della sorella Gamze, del marito e della nipotina Mavi, per la quale nutre un affetto smisurato.

Nessuna novità neanche dal punto di vista professionale. Mentre i suoi colleghi Can Yaman e Demet Özdemir sono impegnati nella promozione di Viola come il mare, fiction Mediaset, e Dünyayla Benim Aramda (Tra me e il mondo) nuova serie targata Disney Plus Turchia, in uscita rispettivamente il 30 e 14 settembre, non sembra esserci, almeno apparentemente, nessun impegno sul set in programma per Hande Erçel. Anche se, essendo uno dei volti di punta della piattaforma streaminng sbarcata in Turchia lo scorso giugno, è ipotizzabile che a breve verrà anche il suo turno.