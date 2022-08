A cura di Gilda Riga

Cosa riserva il futuro per Hande Erçel? E’ questa la domanda che i tantissimi fan dell’attrice turca si stanno ponendo in queste settimane.

Negli ultimi giorni, Disney Plus Turchia ha pubblicato alcuni post sui suoi account social con le foto delle star che saranno protagoniste delle serie tv in esclusiva per la piattaforma streaming. Tra queste, ovviamente, c’era anche l’amatissima protagonista di Love is in the air, che a breve raggiungerà la cifra record di 29 milioni di follower su Instagram. Ma se per alcuni suoi colleghi la situazione sembra già piuttosto definita, per Hande il futuro è ancora avvolto da un fittissimo velo di mistero.

Demet Özdemir sarà protagonista insieme a Buğra Gülsoy della serie Dünyayla Benim Aramda (Tra me e il mondo), disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 14 settembre. Ma non solo. La bellissima attrice, che il 26 agosto convolerà a nozze con Oğuzhan Koç, è impegnata sul set con le riprese del secondo capitolo di Love Tactics (Tattiche d’Amore), che uscirà su Netflix nel 2023.

Can Yaman, invece, si sta preparando all’inizio delle riprese di El Turco, la nuova serie tv targata proprio Disney Plus Turchia, ed il prossimo 30 settembre farà il suo debutto in prima serata su Canale 5 insieme a Francesca Chillemi, con l’attesissima fiction Viola come il mare, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Fiction Mediaset.

Hande Erçel lontana dal set: fan preoccupati

E Hande Erçel? Cosa le riserva il futuro? Ad oggi non sembra intravedersi all’orizzonte nessuno impegno sul set per l’ex fidanzata di Kerem Bürsin, circostanza che rappresenta forte motivo di preoccupazione per il suo nutritissimo esercito di fan. Secondo alcuni articoli apparsi sulle riviste turche, Hande starebbe valutando una serie di offerte. Inoltre, già da diversi mesi, si mormora sul web di una sua possibile presenza nel cast di El Turco, in cui potrebbe essere la protagonista femminile al fianco di Can Yaman. A tal riguardo, sembrerebbe che la Erçel abbia deciso di rifiutare la parte per via di una disparita di trattamento economico. Voci, che ad oggi non hanno però trovato alcuna conferma.

Dunque, quanto ancora dovranno aspettare i fan della bellissima Hande? Al momento non abbiamo una risposta, e non ci resta che attendere eventuali novità.