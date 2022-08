A cura di Gilda Riga

Hande Erçel è tornata negli ultimi giorni prepotentemente al centro del gossip turco. Il motivo? Il suo ex partner nella vita, e sul set di Love is in the air, Kerem Bürsin, intercettato da alcuni giornalisti in occasione del matrimonio degli amici Ege Kökenli e Lior Ahituv, è stato imbeccato dalla stampa presente sul tipo di rapporto che ha in questo momento proprio con la sua ex fidanzata, e non ha esitato a rivelare che sono amici, ma che in questo momento è single e sta bene così.

Le dichiarazioni rilasciata da Bürsin, ovviamente, hanno riacceso i riflettori dei media sulla fine della storia d’amore con Hande Erçel, che ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo, molti dei quali non sembrano volersi rassegnare all’idea che i loro beniamini non stiano più insieme.

Al momento, alla rivelazione fatta da Kerem non è seguito alcun commento da parte di Hande, che di recente è stata protagonista di uno spot per una nota casa automobilistica e per Disney Plus Turchia. Non sappiamo quando l’attrice, che conta quasi 29 milioni di follower su Instagram, tornerà sul set per un nuovo progetto, anche se questa circostanza potrebbe verificarsi con l’inizio delle riprese della serie El Turco, in cui dovrebbe essere la protagonista femminile al fianco di Can Yaman.

Nel frattempo, in queste ore sta rimbalzando sul web un’altra notizia che vede ancora una volta protagonista la bella Hande. Dopo la fine della love story con Kerem Bürsin, in molti ritenevano che la Erçel avesse avuto una relazione con il collega Kaan Yıldırım, che però secondo la stampa turca non sarebbe mai decollata. La protagonista di Love is in the air è sempre stata molto vaga al riguardo, ribadendo in più occasioni che si trattava di una semplice amicizia.

Hande Erçel e Kaan Yıldırım hanno smesso di seguirsi sui social

Ma adesso, la rivista Magazingeltv, fa emergere un’ulteriore retroscena sulla vicenda: a quanto pare, Hande e Kaan, avrebbero smesso entrambi di seguirsi sui social media.

Che ci sia qualcosa sotto i rispettivi defollow? Se come ha detto la Erçel tra di loro c’era solo un’amicizia, è terminata anche questa? In molti ritengono che il gesto di Hande possa essere direttamente collegato alle recenti dichiarazioni di Kerem Bürsin. Impossibile fare ipotesi. Non ci resta che attendere ulteriori ed eventuali sviluppi.