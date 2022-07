A cura di Gilda Riga

Dopo una lunga assenza dai social media, che aveva destato non poca preoccupazione tra le sue fan, Kerem Bürsin è tornato a fare capolino su Instagram. L’occasione è stata il matrimonio della sua amica e collega Ege Kökenli con Lior Ahituv, con il quale ha una relazione dal 2016.

L’attrice è tornata di recente sugli schermi dopo essersi presa una pausa di un anno con la serie tv Duy Beni (Ascoltami), trasmessa su Star TV.

Ma oltre che sugli sposi Ege e Lior, l’attenzione della stampa presente all’evento si è chiaramente focalizzata anche su Kerem Bürsin. Il protagonista di Love is in the air è parso sorridente e disponibile, e dalle immagini postate sui social dagli invitati alla cerimonia, lo si vede ballare con la sposa e gli amici, spensierato come non mai.

Kerem Bürsin risponde ad una domanda su Hande Erçel

Ma c’è un video in particolare che ha inevitabilmente catturato l’attenzione di fan e follower. A condividerlo sui canali social TV 100: a Bürsin, intercettato da alcuni giornalisti all’ingresso del locale in cui si è svolta la cerimonia del matrimonio, è stato chiesto che tipo di rapporto ci sia tra lui e la sua ex fidanzata Hande Erçel. Kerem non ha esitato, ed ha risposto “Certo che sì, la nostra amicizia continua”, ma che è questo momento è single e sta bene così.

E’ bene ricordare che la fine della loro chiacchieratissima love story risale a diversi mesi addietro, ma il pubblico che ha imparato ad amarli ed apprezzarli non ha mai perso definitivamente la speranza di vederli di nuovo insieme.

A questo punto, dopo la breve dichiarazione rilasciata da Bürsin, i fan si chiedono per quale motivo in passato lui e Hande hanno sempre evitato di rispondere alle domande dei giornalisti che gli chiedevano il motivo della fine della loro relazione, mentre adesso invece si parla di rapporto d’amicizia. E’ ipotizzabile che a distanza di mesi siano meno frenati dalle restrizioni imposte delle rispettive agenzie? E se sono realmente amici, perché non si seguono sui social?

Domande che al momento non trovano risposta. Staremo a vedere se in futuro emergeranno ulteriori dettagli al riguardo.