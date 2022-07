A cura di zara penna

L'attrice Hande Ercel continua ad essere in cima alla lista di IMDb Starmetre, una classifica mondiale che comprende attori di tutte le nazionalità.

Si posiziona al 3.154 posto su oltre 11 milioni di nomi in tutto il mondo.

Hande Erçel è seguita da Kerem Bürsin con 6.357 e subito dopo da Can Yaman con 4.206.

L'elenco continua con Pınar Deniz, Ayça Ayşin Turan, Tuba Büyüküstün e Demet Özdemir, come attori e attrici turche.

Il risultato rispecchia in realtà anche ciò che quotidianamente avviene sui social dove la Ercel conta milioni di like e messaggi.

L’attrice è apprezzata a livello mondiale grazie alla soap Love is in the air che è stata trasmessa in ben 85 paesi, insieme al suo partner ed ex fidanzato Kerem Bursin.

Hande Ercel e Kerem Bursin hanno preso il sopravvento su Can Yaman e Demet Ozdemir

Con il ruolo di Eda Yildiz, nella fortunata soap Love is in the air, la diva turca è riuscita a conquistare anche il pubblico femminile italiano, divenendo una delle attrici più ammirate. Un pubblico che precedentemente adorava la coppia di DayDreamer, ovvero Can Yaman e Demet Ozdemir.

Su Instagram Hande conta oltra 28,5 milioni di followers.

Inoltre, la protagonista di Love is in the air si è legata con la prestigiosa piattaforma in streaming di Disney Plus Turchia. Pochi giorni fa, è uscito il primo promo che ha visto come protagonista Hande Ercel. Dunque, un bel passo avanti per la carriera della regina delle soap turche.

Dopo Hande anche Kerem conta un bel numero di preferenze e followers. L’attore molto apprezzato in America e in Spagna, grazie anche ai diversi lavori che lo stesso Bursin ha avviato con attori spagnoli, da Antonio Banderas a Álvaro Morte, il professore della Casa di Carta.

Kerem però non è entrato nella scuderia della Disney, diversamente da Can Yaman che è stato messo sotto contratto per la serie El Turco.

Anche Can con milioni di followers sui social e una buona posizione nella classifica mondiale dei migliori attori, ma è stato battuto dalla coppia turca del momento, ovvero Kerem Bursin e Hande Ercel.