A cura di zara penna

Mediaset: addio a Kerem Bursin? L’ex di Hande Ercel prende una drastica decisione deludendo le fan turche.

Una notizia ha sconvolto le fan di Kerem Bursin. Il protagonista di Love is in the air, la famosa soap turca in andata in onda su Canale 5 insieme all’ex compagna Hande Ercel, lascia la Turchia e si trasferisce in Spagna.

Ormai, il legame tra Kerem Bursin e la Spagna si è consolidato sempre più.

Galeotti gli incontri tra Kerem Bursin e Antonio Banderas, per finire a quello con Alvaro Morte, il professore de La casa di Carta con cui sembra che Kerem abbia dei progetti lavorativi.

Kerem Bursin opta per una carriera lontana dalla Turchia

Dopo il contratto con la Disney Plus di tre stelle turche, ovvero Can Yaman, Demet Ozdemir e Hande Ercel, il bel Serkan Bolat della serie Love is in the air ha optato per progetti diversi e una carriera lontana dalla Turchia. In fondo è risaputo che Kerem ama stare in posti nuovi e viverci, tanto che il bell’attore ha vissuto, seppur per brevi periodi, in Scozia (Edimburgo), Indonesia (Medan, Jakarta), Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Dubai), Malesia (Kuala Lumpur) e USA (Texas, Boston, Los Angeles).

Nel 1999, all’età di 12 anni, si è trasferito con la sua famiglia a Boston, dove ha concluso i suoi studi universitari e iniziato quelli di recitazione.

I media turchi hanno affermato che Kerem Bursin sta cercando di imparare lo spagnolo, in modo da poter girare dei futuri film o serie in Spagna, trasferendosi a Madrid.

E’ anche vero che le fan spagnole hanno creato una sorta di Kerem Bursin mania, un po' come Can Yaman in Italia, che per girare serie tv italiane, come Viola come il mare, ha deciso di comprare casa a Roma e trasferirsi in Italia.

Evidentemente per Kerem la rottura con Hande Ercel è stato un motivo in più per mollare tutto e volare per un bel po' in Spagna.