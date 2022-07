A cura di zara penna

Dopo Love is in the air Kerem Bursin è diventato un vero idolo. Quasi 11 milioni di followers in tutta Europa lo seguono con ammirazione non solo per il suo talento, ma anche per aver avuto una bella storia d’amore con la partner della serie, Hande Ercel.

Un amore che ha fatto sognare ma che ha lasciato anche l’amaro in bocca, visto che subito dopo la serie tv i due si sono lasciati non dando alcuna spiegazione alle tante fan che avrebbero voluto vederli ancora insieme.

Hande e Kerem sono molto famosi non solo in Turchia ma anche in ben 85 Paesi, dove è andata in onda la serie tv.

Kerem ha il suo primato in Spagna e in America dove sappiamo che ha vissuto per molti anni. Ed è proprio un episodio che è accaduto negli Stati Uniti che viene fuori dalla stampa turca.

Kerem Bursin ha trascorso gran parte della sua vita negli States. Margot Wood, una delle sue amiche di quegli anni, racconta dopo anni e anni di un incidente che ha avuto con l’attore turco.

L'episodio raccontato da Margot Wood, un'amica di Kerem Bursin

"Ecco perché Kerem Bursin è una brava persona: quando ero all'università, un uomo si è molto arrabbiato con me (non ricordo perché). Mi ha camminato addosso e mi ha minacciato fisicamente. Kerem ha visto questo e si è intromesso evitandomi il peggio. Ha afferrato l'uomo che mi aveva minacciato per un braccio e lo ha cacciato via, salvandomi da una brutta situazione".

Un racconto che ha fatto il giro del web. Che Kerem sia un paladino e un sostenitore del gentil sesso è risaputo. Lui stesso ha diverse volte affermato di rispettare molto le donne e segue ogni campagna a loro favore. Non sorprende dunque che abbia fatto da scudo alla ragazza che si è trovata in difficoltà con la forza bruta di un uomo.

I migliaia di commenti a favore dell’attore turco hannno fatto sì che Kerem sia stato definito eroe.