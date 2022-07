A cura di Franci Russo

Kerem Bursin, protagonista insieme all’attrice e modella turca Hande Ercel della serie tv Love is in the air, ha una sorella maggiore di nome Melis. Ma i due, però, non sembrano nemmeno lontanamente imparentati.

Chi ha visto la sorella di Kerem Bursin non ha creduto ai propri occhi: biondo con gli occhi azzurri lui, capelli neri con gli occhi castani lei. Ma non solo. Kerem ha la passione per la recitazione, diventata poi la sua professione, mentre su sorella Melis quella della fotografia. Tra i due, però, c’è sintonia e grandissimo affetto.

La sorella dell’attore, 38 anni, lavora nel settore del digital marketing e ha scritto un libro per bambini, The Banana Tree. Felicemente sposata, è mamma di un bambino e vive con la sua famiglia a Montréal, in Canada.

I genitori di Kerem Bursin si chiamano Pamir e Cigdem e sono entrambi originari della Turchia. Il padre dell’attore è un ingegnere per le industrie petrolifere il suo lavoro l’ha portato in giro per il mondo. Kerem Bursin ha vissuto, quindi, in Scozia, in Indonesia, negli Emirati Arabi, in Turchia, in Malesia e negli States. Poi la famiglia si è stabilita definitivamente in Turchia sin dalla fine del secolo scorso. La mamma dell’attore invece è casalinga e si è sempre occupata esclusivamente del marito e dei due suoi figli.

Kerem Bursin, dopo gli studi negli States, ritorna in Turchia e inizia la carriera di attore

Kerem Bursin, nato nel 1987 a Istanbul, durante gli studi all'Emerson College di Boston nel dipartimento di Comunicazioni di marketing, recitò in alcuni film e teatri della scuola venendo selezionato come miglior attore nella competizione teatrale delle scuole superiori negli Stati Uniti.

Nel 2013 ha lasciato gli States per tornare nella natale Istanbul. Qui ha iniziato a recitare con la serie tv Waiting for the Sun. Poi è apparso nelle produzioni This city will come after you, Whisper if I forget, Matter of respect ispirato alla serie italiana L’onore e il rispetto.

Infine, con la famosa attrice, Hande Ercel, ha condiviso il ruolo da protagonista nella serie tv Sen Çal Kapımı (Love is in the air), interpretando il ruolo di Serkan Bolat.

Dall’inizio dell’anno Kerem è single, ma i suoi fan, e quelli dell’attrice turca, sperano che i due ritornino insieme in modo da farli sognare come nella popolarissima serie che li ha resi famosi in tutto il mondo.