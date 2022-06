A cura di zara penna

Kerem Bürsin e Hande Erçel si sono conosciuti in occasione delle riprese della serie tv Sen Çal Kapımı, tradotta in italiano col nome di Love is in the air, che ha appassionato milioni di telespettatori ed è stata trasmessa in ben 85 Paesi.

I due protagonisti hanno avuto una relazione amorosa anche lontano dal set, terminata però da qualche mese, e questa circostanza li ha resi una delle coppie più seguite sui social. I due attori, attraverso i rispettivi post sugli account Instagram, hanno postate alcune foto in cui si mostravano entusiasti per l’inizio dell’estate.

La condivisione social “simultanea” della due star turche, ha entusiasmato le loro fan. Il corpo muscoloso di Kerem Bürsin e la bellezza di Hande Erçel sono stati particolarmente apprezzati dai follower, con gli scatti postati che hanno fatto registrare migliaia di like e commenti.

Hande Erçel: il dettaglio non sfugge alle fan

Dalle foto è emerso un particolare dettaglio, che non è sfuggito all’occhio attento delle fan. In particolare, i follower, hanno potuto constatare un forte dimagrimento di Hande, che nello scatto indossava un bikini nero. In effetti, la bellissima attrice turca è molto diversa rispetto a quando ha recitato in Love is in the air, ed appare chiaro un suo evidente calo di peso. L'attrice, che ha patito una recente delusione d’amore dopo la fine della breve love story con il collega Kaan Yıldırım, è sembrata eccessivamente magra. Le fan, preoccupate, hanno subito ipotizzato che forse Hande stia attraversando un periodo di forte stress dovuto agli impegni lavorativi. In effetti, dalle condivisioni dell’attrice sui social media, si può facilmente intuire che è continuamente in viaggio per realizzare shooting fotografici per marchi e aziende di cui è testimonial. Inoltre, l'attrice pratica regolarmente sport e mangia sano.

Discorso diverso per Kerem, che negli ultimi due anni ha tonificato i suoi muscoli rendendo il suo corpo praticamente perfetto.