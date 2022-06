A cura di Gilda Riga

Kerem Bürsin e Can Yaman sono le due star turche maschili più seguite ed apprezzate dal pubblico italiano.

Il primo è salito alla ribalta nazionale dopo aver recitato nella serie tv Love is in the air, trasmessa sui canali Mediaset. L’attore era il protagonista insieme ad Hande Erçel, con la quale ha anche avuto una chiacchieratissima relazione fuori dal set, giunta ormai all’epilogo da diversi mesi (anche se molti fan non sembrano essersi ancora rassegnati all’idea della separazione dei loro beniamini).

Di recente Kerem ha lasciato le sponde del Bosforo per concentrarsi su alcuni progetti in Spagna, dove ha partecipato ad un evento nel campo dei token NTF insieme a Álvaro Morte, protagonista della serie Netflix La Casa di Carta. Ma non solo. Nel corso del Festival del Cinema di Malaga, ha avuto modo di incontrare e conoscere Antonio Banderas, con il quale si è instaurata una bella amicizia, ed è ipotizzabile sia in cantiere la realizzazione di un progetto cinematografico.

Can Yaman, invece, è diventata una celebrità nel nostro Paese dopo aver recitato in Day Dreamer – Le ali del sogno insieme a Demet Özdemir, altra star turca molto amata in Italia. Can risiede da circa un anno stabilmente a Roma, diventata a tutti gli effetti la sua seconda casa, e il suo successo sta toccando picchi elevatissimi. Il prossimo autunno andrà in onda Viola come il mare, attesissima serie tv che verrà trasmessa da Mediaset, in cui Yaman ha recitato fianco a fianco con Francesca Chillemi. Ma non solo. L’attore sarà anche il protagonista di El Turco, serie prodotta da Disney Plus Turchia (il lancio della piattaforma è avvenuto a Istanbul lo scorso 14 giugno) e del remake di Sandokan, produzione firmata Lux Vide.

Kerem Bürsin "sfida" Can Yaman

Sia Bürsin che Yaman, molto apprezzati soprattutto dal pubblico femminile, prestano spesso il volto per fare da testimonial ad aziende e marchi di pregio. I due si sono “sfidati” a colpi di motori, girando uno spot rispettivamente per due notissime case automobilistiche: BMW Turchia e Mercedes-Benz Italia.

BMW o Mercedes? Kerem o Can? La scelta è piuttosto ardua…

Lo spot BMW di Kerem Bürsin

Lo spot Mercedes di Can Yaman