A cura di Gilda Riga

Due dei personaggi del mondo dello spettacolo più chiacchierati del momento alla sfilata di un famoso brand di moda.

Stiamo parlando di Can Yaman e Michele Morrone, che in occasione della Settimana della Moda maschile di Milano, hanno presenziato in prima fila alla sfilata di Dolce&Gabbana.

Can Yaman, attore turco diventato una vera e propria celebrità in Italia per aver recitato insieme a Demet Ozdemir nella serie Day Dreamer – Le ali del sogno, e per la chiacchieratissima relazione con la conduttrice di Dazn, Diletta Leotta, sbarcherà nuovamente su Canale 5 il prossimo autunno con la ficion Viola come il mare, in cui è protagonista al fianco di Francesca Chillemi.

Yaman è anche uno dei volti di punta di Disney Plus Turchia, insieme ad Hande Ercel e Demet Ozdemir, il cui lancio è avvenuto il 14 giugno con una serata di gala che è svolta a Istanbul. Per la piattaforma streaming, Can dovrebbe iniziare a breve le riprese della serie El Turco, che secondo alcune indiscrezioni giunte dalle sponde del Bosforo, avranno luogo tra Italia e Croazia.

Michele Morrone inizia a lavorare come modello, e diviene molto in fretta un vero e proprio sex symbol. La sua carriera da attore prende il via nel 2011, quando recita nella miniserie televisiva Come un Delfino 2 al fianco di Raoul Bova. In seguito compare anche in Che dio ci aiuti 3, Squadra Antimafia 6 e Provaci ancora Prof 6, mentre nel 2016 partecipa allo show di Milly Carlucci Ballando con le Stelle, classificandosi al secondo posto in coppia con Ekaterina Vaganova. Ma è nel 2020 che la sua carriera fa il definitivo salto di qualità: ottiene, infatti, un grande successo a livello internazionale interpretando Massimo Torricelli, un boss mafioso, nel film erotico polacco 365 giorni distribuito da Netflix, registrando record di visualizzazioni in tutto il mondo.

Ma torniamo alla stretta attualità. Cosa ci facevano Can Yaman e Michele Morrone alla sfilata di Dolce&Gabbana? E’ presto detto. Entrambi sono testimonial del famosissimo brand italiano. I due, che erano seduti l’uno di fianco all’altro, hanno chiacchierato moltissimo, e le fan ovviamente muoiono dalla voglia di scoprire cosa si sono detti. Magari hanno parlato della possibilità di recitare insieme in un film o una serie? Staremo a vedere. Ciò che è certo è che le fan sarebbero entusiaste all’idea di vedere fianco a fianco sul set due dei sex symbol più amati del momento.