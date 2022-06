A cura di Gilda Riga

Can Yaman, così come tutte le celebrità, è costretto a fare spesso i conti con il prezzo della sua popolarità.

A tal riguardo, l’ultimo episodio di cui è stato suo malgrado protagonista risale a circa un mese fa, quando arrivato al limite della sopportazione ha affidato al suo account Instagram un durissimo sfogo in cui denunciava di essere vittima di vero e proprio stalkeraggio da parte di alcune fan, che piantonavano l’esterno della sua abitazione di Roma a tutte le ore del giorno e della notte, lasciandogli pochissima libertà di movimento, con una conseguente totale assenza di privacy. Ma non solo. L’attore turco, protagonista della fiction Day Dreamer – Le ali del sogno, in cui ha recitato con Demet Ozdemir, durante lo sfogo dello scorso maggio, ha fatto riferimento anche all’aggressione mediatica che deve subire ogni donna che viene associata a lui, solo perché accettata mal volentieri dalla foltissima schiera di sue ammiratrici. “Cambierò sicuramente casa a Roma (dove risiede da circa un anno, ndr), non perché lascio l’Italia, ma perché la gente ha superato ogni limite” aveva dichiarato Can Yaman a margine del durissimo post pubblicato su Instagram.

Can Yaman, ecco dove si trasferirà

Ma dove si trasferirà la star turca? Di certo non lascerà la Capitale, ma secondo quanto riporta il portale immobiliare.it la località della nuova villa (perché di villa dovrebbe trattarsi) è assolutamente top secret. Can ha chiaramente espresso il desiderio di tornare nuovamente a godere di pace e tranquillità, lontano dagli atteggiamenti ossessivi di alcune fan e dai flash dei fotografi. Il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, ha anticipato che l’attore avrebbe scelto una lussuosa residenza isolata e fornita di ogni genere di comfort, situata il più lontano possibile da occhi indiscreti.

Ma in una società in cui i confini tra pubblico e privato sembrano non esistere più, non sarà impresa complicata per giornalisti e fan “scovare” la nuova residenza dell’attore turco.