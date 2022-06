A cura di zara penna

Can Yaman e Demet Ozdemir, entrambi protagonisti della serie tv DayDreamer, si rivedono dopo un lungo periodo di lontananza.

E’ diventato virale il video che mostra Demet Ozdemir e Can Yaman insieme alla festa che si è tenuta il 14 giugno in Turchia in occasione del lancio del canale Disney Plus.

Un insieme di star turche che hanno intrapreso un percorso lavorativo per la piattaforma che arriva finalmente in Turchia.

Oltre a Demet Ozdemir e Can Yaman, anche gli attori e attrici Hande Ercel, Aslı Enver, Melis Sezen, Pınar Deniz, Hafzanur Sancaktutan, Dilan Çiçek Deniz, Cansu Dere. Tutti molto famosi in Turchia.

Can e Demet però hanno raggiunto un successo internazionale. I loro rispettivi personaggi Can e Sanem nella serie tv DayDreamer hanno appassionato davvero l’intera Europa, per non parlare della loro storia d’amore venuta allo scoperto solo alla fine di questo grande amore.

Can Yaman e Demet Ozdemir, dopo DyDreamer hanno intrapreso due strade diverse

Dopo la serie tv entrambi hanno preso strade diverse. Nessuno dei due segue l’altro sui social. Il loro rapporto è stato rovinato dal presunto tradimento di Can. Non si conoscono i dettagli. L’amore tra Demet e Can resterà sempre un’incognita, un velo di mistero che avvolge i due personaggi.

Can da un anno a questa parte si è trasferito in Italia, lavorando per la Lux Vide per la serie tv Viola come il mare con Fracesca Chillemi. Il bell’attore turco ultimamente ha addirittura acquistato casa a Roma.

Demet, dopo aver girato diverse nuove serie turche e il film per la Netflix, Tattiche d’amore, ha anche trovato l’amore della sua vita, Oguzhan Koc, cantante turco con cui convolerà a nozze ad agosto.

Dopo anni finalmente però Can e Demet si rincontrano. Trascorrono una serata di divertimento durante il galà organizzato dalla Disney Plus. Il video che vi mostriamo inquadra i due a pochi passi l’un dall’altro. Questo video ha così risvegliato la curiosità e la speranza delle fan della coppia Can e Demet.

“Si saranno salutati? Hanno chiacchierato tra loro”. Domande che sicuramente presto troveranno risposta.