A cura di zara penna

Negli ultimi giorni, dopo la grande serata per il lancio della piattaforma Disney Plus Turchia, sta girando la voce che la bella Demet Özdemir, partner di Can Yaman in DayDreamer - Le ali del sogno, la soap turca trasmessa su Canale 5, tornerà in Italia.

Demet Özdemir in una nuova fiction made in Italy?

Stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Vero Tv, pare che Demet abbia deciso di seguire la strada tracciata da Yaman. In che modo? E’ presto detto: l’attrice turca sarebbe stata contattata da Mediaset per recitare in una nuova fiction made in Italy. Il settimanale riporta che Özdemir potrebbe seguire le orme di Yaman, arrivato a Roma più di un anno fa e diventato una vera e propria star nel nostro Paese, firmando per due importanti progetti italiani: il remake di Sandokan, le cui riprese dovrebbero iniziare a breve, e la nuova serie di Canale 5 Viola come il mare, nella quale ha recitato insieme a Francesca Chillemi, e che andrà in onda il prossimo autunno.

Secondo alcune voci di corridoio, Lux Vide starebbe pensando a Demet Özdemir per il ruolo di Lady Marianna nel remake di Sandokan. La bella turca è in lizza per il ruolo insieme a Sarah Felberbaum, Miriam Leone, Matilde Gioli, Blanca Suarez e Nathalie Rapti Gomez.

In attesa di conferme sull’arrivo di Demet in Italia, la giovane attrice turca è impegnata sia con Disney Plus che con Netflix. A breve dovrebbero iniziare le riprese del secondo capitolo di Tattiche d’Amore, film prodotto dalla piattaforma statunitense con protagonisti proprio Özdemir e Şükrü Özyıldız.

Un periodo lavorativo molto intenso per la bella Demet, che a questi impegni deve aggiungere anche la preparazione del suo matrimonio con Oguzhan Koc che si terrà ad agosto.